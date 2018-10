Relanzan el plan Procrear, los créditos de la Anses y los hipotecarios UVA

En los próximos días, el presidente, Mauricio Macri, dispondrá el relanzamiento del plan Procrear, una línea de créditos vía Anses y, al mismo tiempo, anunciará un paquete de medidas para reactivar los créditos hipotecarios UVA.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su último informe ante la Cámara de Diputados, dio algún indicio de la iniciativa al reconocer que “se están estudiando diferentes medidas de impulso al desarrollo de vivienda social y al crédito hipotecario”.

Fue a partir de una consulta realizada por el economista del Frente Renovador Marco Lavagna que desde el año pasado le insiste al Gobierno para tratar su proyecto de ley que prevé un fondo especial para resguardar a quienes tomaron créditos UVA ante picos inflacionarios como los registrados en la actualidad.

Lo que vendrá

A partir de la crisis cambiaria hubo una abrupta caída en la cantidad de créditos tomados. Las autoridades lo atribuyen a que la capacidad de compra en dólares con el mismo crédito en pesos cayó alrededor de un 44%, dado que la baja de los precios de las propiedades en moneda estadounidense no fue al mismo ritmo que la depreciación del peso.

Si bien se confía en que una vez que se estabilice el mercado cambiario, los créditos volverán a crecer; el Gobierno igual tomará parte de las sugerencias que hizo Lavagna para limitar el impacto de la inflación en el valor de la UVA.

“Queremos llevar previsibilidad y tranquilidad a la gente. Por eso se tomarán medidas que apuntan a continuar con la cobertura a sectores medios y bajos. Va a ser un anuncio muy potente”, anticipó una alta fuente oficial, al tanto de un plan más amplio.

El plan está bajo la supervisión de Jefatura de Gabinete, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y, ahora, el flamante titular del Banco Central, Guido Sandleris.

Aunque el paquete de medidas no está cerrado, hay algunos ejes que ya están confirmados. En principio, se avanzará en un acuerdo con entidades bancarias para que se establezca que no se podrá ajustar el valor de la UVA por encima de un 10% del coeficiente de variación salarial y que sólo se actualizará automáticamente cuando la inflación no supere ese techo.

Actualmente, según las normas del Banco Central, el cliente tiene la opción de evitar que la cuota crezca por encima de ese porcentaje sólo ampliando el plazo del préstamo en hasta un 25%.