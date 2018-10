Sol Pérez no se calló nada y contó detalles muy íntimos de su vida sexual

Sol Pérez contó intimidades sobre su sexualidad en una charla con una coach sexual en el programa Online, que siguió en KZO sin Pampita.

"¿Qué pasa si estás teniendo relaciones y se le baja? Me ha pasado… Y me ha pasado que nunca se le suba. O estás teniendo relaciones con él, se le baja y dice 'lo que pasa es que me cansé'. Después de media hora, cuarenta minutos...", le preguntó a la coach Mariela Tesler.

Además se refirió al orgasmo del hombre. "Yo prefiero que lo sienta y que sea cuando tenga que ser y no tanto manejarlo. Están todo el tiempo manejando, manejando, manejando”, aseguró, para luego hablar de la primera vez.

"Yo tenía un tremendo cagazo, la pasé pésimo y te duele, tenía 18 años. No la pasé nada bien", comentó. Y para rematar dijo que ella acaricia "un montón" y es "gauchita".