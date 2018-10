Módica dejó de ser DT del Santo: "Me echaron"

Tras la derrota ante Crucero del Norte en Misiones, la Comisión Directiva de Juventud Antoniana decidió prescindir de los servicios del cuerpo técnico, comandado por Gustavo Módica.

"No me voy, me echaron, ellos decidieron rescindirme el contrato", expresó enojado el ahora ex DT de Juventud.

El apuntado para que se haga cargo del plantel profesional es Salvador Mónaco. "La idea es que el nuevo DT esté en el próximo partido sentado en el banco", expresó Carlos Alurralde, presidente provisorio de Juventud Antoniana.