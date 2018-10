Por qué podrían suspenderse los aumentos en la tarifa de gas

Tras la disposición del Gobierno vinculada con que los usuarios paguen un importe adicional en la tarifa de gas por el impacto de la devaluación, Nicolás Zenteno, de la Protectora Salta, en diálogo con InformateSalta, confirmó que presentaron un amparo para solicitar la nulidad de la resolución.

Entre sus argumentos, hizo mención al “efecto liberatorio del pago', que establece que cuando el pago está hecho en su totalidad se libera al deudor de la obligación de la tarifa; a la vez que marcó que la retroactividad también atenta contra el derecho de la propiedad.

Además sostuvo que la medida no fue tratada dentro de la Audiencia Pública. “Yo no puedo hacer una tarifa que rija para lo que ya he consumido, sino para futuro, creo que estos muchachos se pusieron muy la camiseta de las empresas, están cometiendo los mismos errores que el anterior gobierno”, sostuvo.

Por otro lado, echó por tierras los dichos del ministro de Energía Javier Iguacel acerca de que el monto extra será de $90 pesos mensuales durante 2 años. “Es un mentiroso, porque es de acuerdo al consumo que tuvo cada uno”, manifestó.

En la oportunidad, explicó la fórmula para determinar el monto a pagar. “Busquemos las tres últimas facturas, las sumemos, y le saquemos el cargo fijo a esos tres meses, y nos va a dar el estipulado de cuanto es la deuda que tengo, eso lo dividimos entre 24 y eso nos tiene que dar cual es el alcance”, explicó.

Zenteno se manifestó sorprendido por la medida, puesto que según sostuvo, desde el año 92 se fija un dólar de referencia que duraba 6 meses hasta la próxima audiencia pública. “En abril se fijó un dólar de 20.35, siempre el dólar estuvo atrasado con respecto a lo que es el dólar común”, enfatizó.

Cabe destacar también que está previsto un aumento anual que va del 20 al 35%. “La cifra es mentirosa, porque todo depende de cómo esté uno, si yo me mantengo dentro de mi misma categoría, el aumento me llegaría 20%, y si yo paso de categoría puedo llegar al 35%, y ese 35% siempre hay que tomarlo con pinzas”, dijo.

Por último, se mostró preocupado por el anuncio de “la tarifa plana anual”, lo que a su criterio significa un retroceso porque tiende a desalentar el ahorro que pueda hacer uno en gas. “La tarifa se va a basar en consumo estimado y no en consumo real, dejamos de medir consumo”, finalizó.