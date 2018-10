Hoy asume el nuevo DT de Juventud

La derrota ante Crucero del Norte y el empate ante Chaco, motivaron a la dirigencia del Santo a cambiar el capitán del barco. Los directivos decidieron despedir a Gustavo Módica, quién no llegó a un acuerdo con el club y pidió que le paguen hasta el último día trabajado.

Gustavo Módica en dialogo con InformateSalta aseguró que no dejó el club por su voluntad. “Yo no me fui, a mi me echaron”, dijo.

Inmediatamente se comunicaron con Salvador Mónaco, quien será presentado hoy oficialmente ante el plantel. “Lo que sí tenemos es un objetivo primario de buscar una clasificación y sacar la mayor cantidad de puntos posible”, manifestó.

Aunque el Santo, tenga días complicados en lo institucional, debe cumplir con el fixture del Torneo Federal “A”. La séptima fecha se jugará mañana y Juventud recibirá a San Jorge, en el estadio Martearena. El flamante técnico, Salvador Mónaco, tendrá poco tiempo para definir el equipo que pondrá ante los tucumanos.

Un DT con trayectoria

Fue jugador de Juventud y tiene una gran trayectoria como DT del ascenso. Dirigió a Sportivo Guzman, Amalia, Mitre, San Lorenzo de Alem, Madryn y se destacó como entrenador de Unión Aconquija, equipo que llevó a una final que perdió ante Central Córdoba de Santiago, que dirigía el “Tano” Riggio.

Mónaco viene de dirigir San Lorenzo de Alem, donde no la pasó bien. Sus diferencias con el presidente del mencionado club, impulsaron la salida del entrenador antes del inicio del torneo. No pudo rescindir el contrato y se quedó sin dirigir.