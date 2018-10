Gimena padece parálisis cerebral y necesita volver a su casa en B° Pinares

La niña se encuentra hace dos años internada en el Hospital Materno Infantil. Hoy luego de salir del respirador artificial espera poder regresar a su hogar través de una internación domiciliaria. Pertenece al programa de salud ex PROFe.

Gimena tiene 12 años y de nacimiento padece parálisis cerebral, lo cual la lleva a estar hace 2 años internada en el Hospital Materno Infantil de nuestra ciudad. Allí, se le hizo una traqueotomía y estuvo con respirador artificial hasta marzo cuando finalmente lo dejó y paso a ser oxígeno dependiente.

Su mamá, Gabriela, contó a InformateSalta que la nena tiene PROFe y a veces esto la complica en la provisión de insumos diarios en el nosocomio. En numerosas ocasiones les llegaron a faltar unos filtros de traqueotomía que deben cambiarle cada 3 o 4 días y cuyo valor pasó en pocos meses de $80 a $300.

“Ellos esperan a que yo vaya a PROFe pero ahí no me quieren dar nada. Me dicen que mientras ella esté hospitalizada que se haga cargo el Hospital, y todo esto es difícil. Así que a veces tengo que comprar los filtros por mi cuenta. Antes costaban $85 y ahora $300 y cada 3 o 4 días se cambia” dijo la mujer.

Ahora, la mamá de Gimena espera poder llevarse su hija a casa en Bº Pinares en Cerrillos. Sin embargo, el programa de salud al que su hija pertenece no está cubriendo por completo la asistencia médica necesaria. En tal sentido, dijo a InformateSalta: “PROFe me cubre el oxígeno, materiales descartables, medicación cuando Gimena tenga el alta, pero lo que falta es una enfermera, médico y kinesiología para que vaya por semana a domicilio”.





El hospital de Cerrillos y el Papa Francisco podrían ayudarla

Ante la negativa de PROFe de brindar estos servicios médicos, la mujer intentó que el hospital de Cerrillos o el Papa Francisco puedan ayudarla. “La semana pasada se acercó la jefa del hospital Materno Infantil y dijo que iba a mandar un papel a PROFe para que manden el equipamiento de oxígeno para empezar a probar. Además vino el Gerente del hospital de Cerrillos y él se quedó comprometido con ir al Papa Francisco para ver en qué me pueden ayudar con el tema de enfermería” explicó.

Cómo podes ayudarla

Hoy la nena necesita filtros de traqueotomía que deben ser cambiados cada 2 o 3 días, leche Ensure y pañales descartables. Pero lo más importante es mejorar su calidad de vida durante la internación domiciliaria. Esto se lograría a través de un aparato llamado "bomba de infusión enteral" que es por donde le proveen la leche por goteo.





Podés comunicarte a través de WhatsApp al 154560964, acercarte a Bº Finca Independencia en calle Esteban Echeverría 381(casa de abuela) o bien llegar al nosocomio la nena está en SIM3 Sala, habitación 244 y solicitar hablar con Graciela Cruz.

Por su parte, amigos, vecinos y familiares están organizando una rifa para la cual están juntando premios. La intención con la misma es mejorar la habitación de Gimena para cuando vuelva a casa. Ya tiene una cama hospitalaria, un colchón especial y le faltaría una común que va debajo y un aire acondicionado, para hacer un lugar mejor para ella.