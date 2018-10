Salta vivió anoche otra jornada complicada por el paro de la UTA

La mayoría tuvo que salir antes del trabajo y suspender su agenda por miedo a no llegar a abordar el último colectivo. En tanto, los estudiantes que asisten al turno noche perdieron otro día de clases. “Es una vergüenza”, se despachó una mujer. VIDEO.

Con motivo de la segunda jornada de protestas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), los salteños debieron modificar su agenda diaria para poder regresar a sus hogares en los colectivos, que en el mejor de los casos circulaban atestados de gente, y en otras ocasiones, ni siquiera frenaban para permitir el ascenso de los pasajeros.

Muchos debieron salir antes del trabajo, suspender visitas al médico y demás, mientras que los estudiantes perdieron otro día crucial de clases teniendo en cuenta la proximidad de los exámenes. “No tomo el colectivo habitualmente a estas horas, pero tenía miedo de quedarme sin como volver a casa”, señaló una mujer.

Otros, un poco más enojados, apuntaron directamente contra la actitud del gremio, puesto que el reclamo no es puntualmente de Salta, sino en adhesión a otras provincias del interior que no recibieron el aumento salarial. “Es una vergüenza porque en Salta les pagaron y no tendrían porque hacer paro. Nosotros trabajamos, los chicos estudian y tenés que hacer todo a medias”, se quejó.

Del otro lado, algunos intentaron bajar los decibeles, y hasta apoyaron el reclamo. “Trato de llegar antes de las 10 para no quedarme sin colectivos, vivo en San Luis, y es un largo viaje. Pero me parece que el trabajador tiene que pelear por lo que le corresponde”, señaló.

No obstante, todos reconocieron serias complicaciones teniendo en cuenta que muchos se enteraron a último momento y no sabían como organizarse. “A muchas personas nos complica la vuelta”, manifestó otra pasajera.

Lo cierto es que no está descartado que las medidas de fuerza continúan hasta tanto la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros les de una respuesta.