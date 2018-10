Es oficial que viene PlayStation 5

Tras muchos rumores, finalmente Sonyha confirmado que ya están trabajando en su nueva consola. Pero esta no llevará el nombre de PlayStation 5 por el momento. Tal y como reconoció el nuevo presidente de Sony, Kenichiro Yoshida, al diario Financial Times, actualmente se encuentran desarrollando la sucesora de PlayStation 4 por fin. Yoshida no ha dado detalles sobre el nuevo nombre de la consola así como sobre su forma o ninguna de sus funcionalidades.

Yoshida ha explicado: “Ahora mismo, les puedo asegurar que es necesario el tener un hardware de próxima generación“. Muchos rumores apuntan a que tanto los dispositivos móviles como los eSports son los próximos elementos que Sony quiere implementar en su nueva consola. Ambos son mercados madurosy que generan millones de ingresos, por lo que Sony vería con buen pie entrar en ellos por la puerta grande. Por otra parte, también se ha rumoreado que la nueva consola recibirá títulos directamente en streaming, dejando de un poco lado el mercado del formato físico.

Entre las nuevas características de esta próxima PlayStation estaría la retrocompatibilidad con anteriores consolas, algo que es actualmente imposible en PlayStation 4. “El objetivo es aprovechar las mejores cualidades de PlayStation 4“, apunta Yoshida. Actualmente, la división de PlayStation se ha convertido en el 23% de los ingresos de Sony, por lo que la compañía japonesa espera fidelizar a todos aquellos usuarios que se hicieron con la la actual PlayStation (más de 80 millones) en su nueva consola.



Pese a todo lo apuntado, Yoshida ha dejado bien claro que la consola se encuentra en un desarrollo muy temprano, haciendo hincapié en que todavía queda un largo camino para la actual consola. Este planteamiento recuerda al comunicado que Sony hizo en mayo, donde apuntaba a que PlayStation 5 podría llegar en 2021.