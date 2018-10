¿Lionel Messi vuelve a la Selección?

Los amistosos de la Selección causan trastornos para los clubes argentinos. Y el destino elegido para esta doble jornada ante Irak y Brasil, mucho más. Llegar a Arabia Saudita demanda casi 30 horas. En plena etapa de definición de Copa Libertadores, River y Boca no quisieron saber nada con ceder a sus jugadores. Lo maquillaron con lesiones porque se había firmado un acta de obligatoriedad el 2 de agosto. Para la próxima jornada, no tendrán excusas. Argentina jugará la fecha FIFA por primera vez en el país. Y la idea es convencer a Lionel Messi de que vuelva jugar. ¿Lo convencerán?

Los jugadores de la Selección Argentina participan durante una sesión de entrenamiento en Riad. En la próxima fecha FIFA ¿vuelve Messi? (Foto: EFE/Ahmed Yosri).

México será el rival de los dos partidos, que se jugarán el 17 y el 20 de noviembre, y habrá un torneo en disputa: la Copa Adidas. Los amistosos forman parte de un convenio que tiene la AFA con la marca de las tres tiras, proveedora oficial de la Selección Argentina y también, del combinado azteca. Todavía no están definidas las sedes. Claudio "Chiqui" Tapia quiere que se juegue en la Bombonera, el estadio que adoptó el equipo nacional para las Eliminatorias. No obstante, no habría que descartar el Monumental, ya que la empresa con sede en Alemania también en main sponsor de River. Uno de los amistosos, casi con seguridad, será en Buenos Aires. ¿El otro? Probablemente, en el interior.

San Juan es una de las posibilidades. Salta corre de atrás. ¿Rosario para hacerle un guiño a Messi? “Tiene un penal para volver. Y sabe que no lo va a errar”, le confió a Clarín una persona que interviene en las negociaciones. Messi está alejado de la Selección. Charló con su tocayoScaloni y el técnico, al menos públicamente, aseguró que no sería convocado. ¿Cambiará la situación si confirman al interino en el cargo? Un dato no es menor: Leo es jugador Adidas. Y aunque no hay ninguna cláusula en el contrato que requiera su presencia en esta doble fecha, es una situación que ayuda.

Chiqui está en Ryad, donde este jueves Argentina enfrentará a Irak. Allá se juntará con Ricardo Gortari, hombre de Adidas, que llegó este miércoles a Arabia Saudita. "Es el partido que le toca organizar a Adidas y este fin de semana nos certificarán qué selección es. No está confirmado el lugar. Tampoco México envió la carta de confirmación aceptando que aceptan jugar. Hasta que no pase eso no lo podemos decir", le dijo esta mañana una alta fuente de la AFA a Clarín.

Pero casi todo está resuelto. A tal punto que la Federación Mexicana de Fútbol anunciará los amistosos este mediodía. El Tri llegará con todas sus figuras. Y los partidos que la Selección tenía previstos en Estados Unidos ante Japón y Corea del Sur se jugarán el año que viene.

Hay gran expectativa por esta Copa Adidas. Por el rival y porque sería un escenario que reúne todas las condiciones para el retorno del astro argentino. Porque se sabe, Messi no renunció a la Selección. Y más allá de su silencio, volverá a vestirse de celeste y blanco. ¿Será más pronto que tarde?

Fuente: Clarín