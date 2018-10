"River necesita un nuevo estadio y tiene la capacidad económica para hacerlo"

La cena solidaria que llevó a cabo River ayer a la noche fue el espacio donde Rodolfo D'Onofrio habló sobre un tema que toca fibras íntimas en los hinchas: la construcción de un nuevo estadio con mayor capacidad.

"Yo también tengo nostalgia por el Monumental pero hay que avanzar, hay que crecer, necesitamos un estadio para 85 o 90 mil personas. Es el momento de pasar a un estadio nuevo a 500 o 600 metros del actual. Yo creo que tenemos una oportunidad enorme porque River puede hacerlo. Tenemos la capacidad económica de hacer un nuevo estadio. Tenemos que terminar de hablar con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional y conseguir esas tierras que están muy cerca" , explicó el mandamás del Millonario en diálogo con Fox Sports durante la cena, llevada a cabo en La Rural.

Sin embargo, D'Onofrio explicó que se llevará a cabo un proceso de discusión dentro del club, tanto a nivel directivo como societario: "No soy el dueño de la verdad y lo vamos someter a discusión, pero estoy dispuesto a dar la cara por este proyecto porque es un paso decisivo para River. No todos están de acuerdo y lo vamos a discutir en Comisión Directiva. Yo sé que mucha gente no quiere dejar el Monumental por la nostalgia, y yo también la tengo, pero en la vida hay que ir para adelante y construir un nuevo estadio moderno que nos de orgullo. A los nostálgicos les digo que el estadio Monumental va a seguir estando hasta que terminemos de construir el nuevo".