Crimen de Nahuel Salvatierra: Su familia sorprendida y agradecida con la condena

“El Vocal III de la Sala de Juicio falla, condenando a Juan Carlos Cardozo a prisión perpetua”, fueron las palabras que escuchó Mamerto Salvatierra ayer pasadas las 16, el responsable de disparar y matar a su hijo recibió la pena máxima. “Estoy muy contento. Dios nos ayudó”, dijo por Somos Salta.

Visiblemente emocionado, rodeado de su familia, vecinos y los amigos de Nahuel, gradeció al fiscal, al juez y a su abogada. “Nosotros somos humildes, somos pobres y hubiese sido muy triste que no se haga justicia”.

Un veredicto sorpresivo y que trajo alivio a la familia dejó asentado en la provincia un precedente. “Yo creo que esto que hoy ha ocurrido es un ejemplo y creo que lo será para la misma Policía”.

Finalmente agradeció a la prensa, “siempre me acompañaron”, y “a mis vecinos mis amigos que me ayudaron, yo pensé que no había justicia pero si hubo”.