No habrá colectivos durante el fin de semana largo en horario nocturno

Este mediodía, UTA Salta comunicó que la decisión del Consejo a nivel nacional fue mantener la medida de fuerza hasta el miércoles de la semana que viene. En consecuencia, este fin de semana largo será complicado para los salteños que trabajan durante la noche y cuyo único medio para retornar a sus hogares es el colectivo.

“El reclamo no es solamente por el no pago del 5,6% en solidaridad, sino por la quita de subsidios a nivel nacional. El impacto será a la clase trabajadora y no queremos pasar lo que están pasando los trabajadores de larga distancia” indicó Flores por FM Pacífico.

De esta manera, aclaró que no buscan el enfrentamiento entre la gente trabajadora. “Hemos consensuado un servicio reducido para los usuarios para así puedan volver a sus hogares” fue la justificación.

La modalidad de paro se repetirá desde hoy hasta el próximo miércoles inclusive, de 22 a 00.30 los colectivos circularán con frecuencias reducidas y a partir de la medianoche se suspenderá el servicio hasta las 6.