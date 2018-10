Diego Maradona destrozó a Lionel Messi: "No puede ser caudillo alguien que va 20 veces al baño antes de jugar"

Diego Armando Maradona es verborrágico, no suele guardarse las palabras a la hora de opinar. Aunque hace una semana en diálogo con Infobae defendió a Lionel Messi, ahora en una entrevista con Fox Sports México el director técnico de Dorados de Sinaloa se mostró criticó y destrozó al hombre del Barcelona.

"En la cancha sí la pide, pero antes de hablar con los compañeros se va a jugar a la Play. Para mí es difícil hablar, pero es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido", disparó el ex entrenador de la Pulga en el Mundial de Sudáfrica 2010 (fueron eliminados en cuartos de final a manos de Alemania).

Luego remarcó la diferente versión que se puede observar dentro del campo del rosarino cuando viste la camiseta de la entidad catalana: "No lo endiosemos más. Messi es Messi jugando en Barcelona. Jugando con la camiseta argentina es uno más". No obstante sostuvo que "Messi es el mejor del mundo, junto a Cristiano Ronaldo".

Al ser consultado sobre si lo citaría en caso de volver a ser el seleccionador de la albiceleste, afirmó: "No llamaría a Messi, pero nunca digas nunca. Hay que sacarle presión. Hay que sacarle el caudillo que queremos que sea Messi, que no lo va a ser. A Messi le decís 'tírate de cabeza contra el palo', y él prefiere jugar a la Play. Haciéndolo jugar como yo quiero, lo llamaría y lo haría jugar como sé que juega Messi".

En una entrevista con ESPN, también sostuvo que "Maradona es mejor que Messi" y que "de ninguna manera Pelé es mejor que Maradona". También recalcó su anhelo por volver a ponerse el buzo de entrenador de Argentina, pero que "antes de Argentina prefiero dirigir a la Selección de México".

Otras frases destacadas de Diego Maradona:

– "A Messi yo lo vi llorar muchísimo en el 2010, como no lo vi a otros que decían ser caudillos. Me hubiese encantado jugar con Messi".

– "El legado de Messi no se mancha por no conquistar un Mundial"

– "Maradona está preparado para dirigir a la Selección de México"

– "La liga mexicana hoy es mejor que la Argentina"

– "Macri es un ladrón que no para de robar y la gente no tiene para comer"

– "Sampaoli no tiene categoría para dirigir a la selección. Eso lo sabíamos. El fútbol argentino está cada vez más pobre.En Argentina no podemos jugar hoy con Holanda o España"

– "Qué jugador hubiese sido si no me hubiese drogado. Todo comenzó en Barcelona"

– "Fue una epoca nefasta, me arrepiento profundamente. Le diría a los jóvenes que no la prueben, porque te engancha. Y a los políticos les diría que hagan algo"

– "Yo tuve una enfermedad que murió hace 15 años. Yo sé lo que es ser responsable. Me lo grabé de mi papá, que se levantaba a las 4 am y regresaba a casa a las 4 de la tarde; llegaba muerto. Yo quiero morir dentro de una cancha, y siendo como mi papá. Los chicos lo que tiene que hacer es no probar. Aferrarse a los padres, no al amigo. A la larga eso te mata. A mí me salvaron mis hijas. Si no hubiera sido así, hoy hablarían de lo grande que fue Maradona".

– "Si Dios quiere, me gustaría volver a la Selección. Yo me fui por un supuesto amigo. Cuando perdíamos 4-0 ante Alemania él estaba cobrando un dinero de una estafa que había hecho. Me había inventado una firma. Me falsificaron la firma".

– "Me gustaría dirigir a la selección mexicana. Pero también es cierto que Almeyda y Mohamed podrían ser tranquilamente el DT del Tri. Martino está fenomenal en Atlanta, allá déjenlo".

– "Veo al fútbol mexicano en alza, me gusta el dialogo y la riña que tienen todos ustedes. El tema es que México no puede jugar contra Costa Rica y ganar 3 a 2 y quedarse conforme, no, hermano, es preferible que vayas y te hagan cinco goles en Europa y que aproveches esos tantos".