Celulares: qué son las líneas prepagas y por qué hay que registrarlas

Hay tiempo hasta el 18 de octubre para dejar asentada la titularidad del número haciendo un breve trámite desde el teléfono. Si no se hace antes de esa fecha, la línea podría ser desactivada

En el país hay 60 millones de líneas de celulares activas, de las cuales 25 millones tienen abonos que se pagan por factura mensual. Son clientes pospago. El resto, es decir 35 millones, corresponden a clientes prepagos. Así se denomina a quienes hacen cargas de crédito eventuales.

Tal como se anticipó en agosto, todos los que tengan líneas prepagas deberán registrar las líneas a su nombre. En ese entonces no se anunció cuál iba a ser el plazo aunque se dijo que sería "hacia fin de año". Ahora el Gobierno informó que habrá tiempo para hacer este trámite hasta el 18 de octubre. Después de esa fecha, las líneas que no estén registradas podrían desactivarse. Y en caso de que eso ocurra, habría que ir personalmente a hacer el trámite para registrar la línea ante la empresa de telefonía en cuestión.

La iniciativa, que complementa la campaña de bloqueo de equipos denunciados como perdidos, robados o adulterados, pretende romper el circuito asociado a la utilización de líneas prepagas con identidades falsas para cometer delitos, según destacaron desde el Gobierno.

La obligatoriedad de nominar las líneas surge de la Resolución 8507 del Enacom, que se aprobó en diciembre de 2016. Hasta ese entonces, quienes adquirían una línea prepaga no eran registrados de manera obligatoria, pero a partir de esta iniciativa, al momento de comprar una SIM, la empresa de telefonía le solicita al cliente el nombre, apellido y DNI para registrarla a su nombre.

Se calcula que el 40% de las líneas prepagas, es decir 14 millones, no están registradas. En estos casos, los usuarios deberán dejar asentada la titularidad antes de que se venza el plazo mencionado anteriormente.

Cabe destacar que todos los clientes pospago tienen sus líneas registradas porque así lo requiere el sistema desde sus comienzos: cuando se contrata un abono mensual hay que dar los datos personales.

Cómo registrar la línea

Se debe marcar desde el móvil *234# y luego presionar la tecla para llamar. Quienes ya tengan el número vinculado a un titular, verán un mensaje que dice "tus datos ya están actualizados".

Caso contrario, se les pedirá que ingresen su nombre, apellido y DNI para vincularlo a la línea. Ante cualquier duda, es posible consultar en la página web y en el Centro de Atención al Cliente de cada compañía celular, o en la página web del Ministerio de Seguridad de la Nación.

De qué manera esta medida ayuda a evitar los robos

El cliente prepago que no tiene su línea registrada no puede recuperar su número en caso de robo o extravío del equipo. Esto hace que, muchas veces, no hagan la denuncia para bloquear el número.

Y todos esos celulares robados y no bloqueados generan un circuito de reventa que propicia la actividad delictiva de dos maneras: incentivando el robo de teléfonos y proveyendo esos números anónimos a bandas que se dedican a hacer secuestros y extorsiones.

Si, en cambio, todos los números están registrados, todos los usuarios se verán motivados, en caso de robo o pérdida del celular, a hacer la denuncia (lo cual deriva en un bloqueo de la línea) para poder continuar usando sus números en el nuevo móvil.