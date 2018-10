Carrió confirma que pedirá al Congreso el juicio político del ministro Garavano

La líder de la Coalición Cívica (CC), la diputada Elisa Carrió, confirmó que esta semana presentará en el Congreso un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano por su actuación en el caso AMIA.



"No voy a romper Cambiemos, sino que van a ver que estoy salvando Cambiemos. Estoy cumpliendo con el electorado", dijo Carrió, quien ratificó la alianza de la CC con el PRO y la UCR al hablar anoche en el programa Mirtha Legrand.



Respecto de sus cuestionamientos a Garavano, dijo que el caso AMIA "terminó en la nulidad del juicio y en un pedido de los jueces para investigar a quienes encubrieron la investigación".



"En esa causa intervino Garavano. Quería salvar a (Carlos) Menem, a Hugo Anzorreguy (ex jefe de la SIDE) y a los fiscales (Eamon Mullen y José Barbaccia)", afirmó.



Carrió también reprocha a Garavano presuntas irregularidades en la investigación del doble crimen de sicarios en el centro comercial Unicenter, en 2008



En este sentido, sostuvo que "se probó la autoría (del crimen) y las conexiones con (el ex ministro y ex jefe de Gabinete) Aníbal Fernández) y (la ex procuradora bonaerense) María del Carmen Falbo".



"Y la verdad es que negociaron: a ella la designaron asesora de Garavano", agregó.



"Esta semana lo presento. Lo que escribo y firmo, yo lo hago", dijo sobre el pedido de juicio político a Garavano, a quien enfrentó públicamente cuando el ministro de Justicia declaró que no era bueno para el país que un ex presidente vaya preso.



Respecto a la relación con el Presidente, la legisladora dijo que puede entenderse como un "divorcio transitorio", y aseguró que "hay tiempo para recomponer" el vínculo tras admitir que notó cierta frialdad del jefe de Estado cuando lo saludó durante un acto público, la semana pasada.



"A la Justicia la maneja (Daniel) Angelici. No se puede estar bien con Angelici y conmigo a la vez. El Presidente tiene que decidir: nos gobiernan las mafias del fútbol o nos gobierna una Justicia independiente", insistió.



"No se puede estar bien con la mafia del fútbol y estar bien conmigo", sentenció Carrió.



Por el doble crimen de Unicenter, cometido en julio de 2008, fueron condenados a prisión perpetua los "barrabrava" de Boca Juniors Jorge Daniel "El Zurdo" Moreyra y Victor Hugo "El Pelado" Ovejero Olmed.



La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín consideró a los "barrabrava" culpables del crimen producto de una venganza entre carteles del narcotráfico colombiano.