El BCRA renovará hasta 150.000 millones de pesos en Lebac en la licitación del martes

El Banco Central anunció este viernes que en la licitación de Lebac del martes próximo sobre un vencimiento estimado en 231.000 millones de pesos ofrecerá entre 100.000 millones y 150.000 millones de pesos en Lebac, con lo que reducirá en 80.000 millones de pesos el stock de Lebac.



Esta reducción supone alrededor una cuarta parte del total de Lebac que la entidad informó se encuentra en aproximadamente $ 340.000 millones.



El BCRA anunció hoy los detalles de la licitación a través de un comunicado de prensa.



Asimismo, señaló que "en la próxima licitación a realizarse el 16 de octubre próximo, el Banco Central ofrecerá entre 100.000 y 150.000 millones de pesos de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios contra un vencimiento estimado de 231.000 millones de pesos en manos de los mismos".



Además, recordó que "nuevamente, las entidades bancarias sólo podrán participar en las licitaciones primarias de Lebac por cuenta y orden de terceros no bancarios".



"Para las entidades bancarias el Banco Central ofrecerá Letras de Liquidez (Leliq), que continuarán consolidándose como el principal instrumento de esterilización del BCRA", aclaró la entidad.



Informó que simultáneamente el Ministerio de Hacienda ofrecerá Letras del Tesoro, que servirán como alternativa de inversión en pesos para todos los participantes.



"Como preparación para esta operación, con el fin de garantizar un ordenado proceso de reducción de Lebac, el BCRA anunció oportunamente un incremento de 3 puntos de los encajes obligatorios para las entidades de mayor tamaño que comenzó a regir a partir 1 de octubre, permitiendo la integración de dicho incremento en Notas y Letras del Banco Central", finalizó.



La entidad señaló que "como fuera anunciado el 26 de septiembre en la presentación del nuevo esquema de política monetaria, el Banco Central continúa con la estrategia de reducción del stock de Letras del Banco Central".



Y, detalló que "el stock existente de LEBAC hoy asciende aproximadamente a $ 340.000 millones, de los cuales 12% está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes".



"Como fuera informado oportunamente, al culminar este proceso los únicos tenedores de instrumentos emitidos por el BCRA serán los bancos del sistema financiero local. Esto permitirá mejorar la eficacia de la política monetaria, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer nuestra economía", acotó la entidad bancaria.