Desde el Gobierno advierten a Carrió que Macri es garante de sus luchas

El ministro Frigerio insistió en que Macri y Carrió comparten "la lucha contra la corrupción, las mafias, la impunidad" y "por tener un Estado más transparente".



"No tengo dudas. No sé por qué Carrió perdió confianza, es algo que tiene que hablar ella con el Presidente", declaró Frigerio a Radio 10.



Carrió confirmó anoche que esta semana pedirá al Congreso el comienzo de un proceso de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, por su actuación en el caso AMIA.



"No voy a romper Cambiemos, sino que van a ver que estoy salvando Cambiemos. Estoy cumpliendo con el electorado", dijo en el programa de la actriz Mirtha Legrand al ratificar la alianza de la CC con el PRO y la UCR.

La legisladora reprocha además a Garavano por declaraciones en las que el ministro afirmó que "no es bueno" para el país que un ex presidente sea detenido, en momentos en que la justicia federal pide el desafuero de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner por casos de presunta corrupción.



El ministro de Justicia dio a entender que tales declaraciones fueron sacadas del contexto de una entrevista que concedió a una radio porteña.



"Garavano no plantea que los presidentes tengan coronita o un tratamiento diferente ante la ley, pero también es cierto que tener un presidente que termina preso habla mal de nuestro país", comentó este domingo Frigerio.



"Prefiero tener un país donde los presidentes no estén presos por cometer delitos, pero los presidentes son ciudadanos como todos", subrayó el ministro del Interior y Obras Públicas.



Desde el ámbito parlamentario, el diputado del PRO Daniel Lipovetzky reiteró que "no hay ningún fundamento para el pedido de juicio político de Germán Garavano".



Defendió la gestión del ministro, señalando que "tiene las mismas preocupaciones que tenemos todos dentro de Cambiemos con respecto a la corrupción".



Lipovetzky cuestionó que Carrió no haya planteado el tema previamente en el seno de Cambiemos.



"Siempre es preferible que estas cosas se debatan en reuniones de corte político institucional en lugar de que sean públicas, pero la coalición está muy fuerte", dijo.



Reforzó su concepto al decir que "Cambiemos es un espacio muy distinto a otros espacios políticos verticalistas que han gobernado en la Argentina", porque sus integrantes "tienen al libertad de exponer sus opiniones".



En el ámbito político el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, advirtió que la diputada Carrió "tira mucho de la cuerda".



"La lucha contra la corrupción se hace en el Poder Judicial" consideró el gobernador peronista y sostuvo que "hay un reduccionismo a partir del cual se cree que un Presidente tiene que trabajar para que se haga Justicia", lo cual para el salteño agrava "la falta de división de poderes".



En diálogo con Radio Mitre, agregó: "No coincido con Carrió en su desilusión respecto de la corrupción y Mauricio Macri".

"Parece desde afuera, como espectador, que se ve un Presidente muy condicionado por Elisa Carrió y eso no ayuda", advirtió.