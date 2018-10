Sáenz desayunó con Mateo Mussas, el niño que está preocupado por la conservación de los monumentos

El intendente de Salta, Gustavo Sáenz, invitó a desayunar en su despacho a Mateo Mussas, de 9 años, que a través de las redes sociales demostró su preocupación por la conservación de los monumentos de la ciudad. Vino acompañado de sus padres y una de sus hermanas.

El niño le presentó al intendente un proyecto de digitalización de la información de los monumentos de la ciudad, “una forma de enciclopedia virtual que esté al alcance de todos”.

En palabras de Mateo: “los que rompen los monumentos no tienen patriotismo y no cuidan la ciudad. Muchos están garabateados con corrector y aerosol. Eso no me gusta. Invito a todos los chicos a cuidar la ciudad”.

Por su parte, Sáenz señaló: “me llamó mucho la atención el mensaje de Mateo, por sus intenciones de ayudar y ponerse a disposición. Desde chicos hay que enseñarles a cuidar la ciudad porque todo lo que hacemos, es por ellos. Le agradezco a los padres de Mateo por incentivar su sensibilidad social, porque con chicos comprometidos como él vamos a hacer grande a Salta”.

En la reunión estuvo presente además el director general de Gestión Sociocultural, Andrés Sierra, quien explicó que desde la Subsecretaría de Cultura, se realizó un censo sobre los monumentos de la ciudad y su estado. Por otro lado, se trabaja en una ordenanza sobre obras de arte y espacios públicos, que se encuentra en la comisión de cultura del Concejo Deliberante. La norma contempla la conservación y la selección e implementación a través de concurso público. Este proyecto busca legitimar la obra colocada y beneficia a los artistas y creativos.

Por último, el jefe comunal le regaló el libro Salta en Imágenes.