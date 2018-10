¿Cuántos feriados y puentes no laborables quedan?

Quedan pocos días para que termine el 2018, pero varios feriados o puentes no laborables. ¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable? ¿Feriado el 30 de noviembre?

Este lunes 15 pasó un nuevo feriado en la República Argentina en homenaje al Día de la Diversidad Cultural (el viejo Día de la Raza). En realidad se trata del feriado del 12 de octubre que se pasó para este lunes.

Ahora bien, ¿Cuántos feriados quedan en el 2018?

Feriados noviembre:

El 19 de noviembre cae en lunes. Se celebra el Día de la Soberanía Nacional y será próximo el fin de semana largo en la Argentina.

El 30 de noviembre sería otro feriado de este mes. Ese día comienza la Cumbre del G20 y el Gobierno Nacional busca que se declare día no laborable para la Ciudad de Buenos Aires. Esto no afectaría al resto del país. Si se aprueba, sería por única vez.

Feriados diciembre:

El último mes del año tendrá dos feriados y dos días puente que no serán laborables.

El sábado 8 de diciembre se conmemora en nuestro país, el Día de la Virgen María. Los argentinos vivimos esta jornada como el inicio de los festejos de la Navidad, ya que se aprovecha para el armado del arbolito; y los más creyentes, del pesebre. Se trata de una de las fechas más tradicionales en el calendario de feriados nacionales.

A estas dos, hay que sumarle las jornadas del 24 de diciembre y del 31 de enero, que por ser previos a las fiestas de fin de año, son puentes no laborables.

Feriados puente vs. puentes no laborables

Para la mayoría pasa inadvertida la diferencia entre los dos tipos de jornadas, ya que tiene un solo fin: no ir a trabajar.

Sin embargo no es lo mismo un día feriado que un puente no laborable. Básicamente en los días no laborables son los empleadores quienes deciden si los trabajadores pueden tomarse la jornada como libre. Además, según la legislación vigente, quienes deban trabajar no recibirán remuneración adicional.

En cambio si se trata de un 'feriado', el trabajador puede elegir tomarse el día, pero en caso de asistir a su puesto deberá recibir la remuneración correspondiente por el día trabajado.

Feriados oficiales Argentina

El listado de los feriados que quedan en la República Argentina aquí