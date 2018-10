Sin ambiciones personales, Martín Grande, deslizó que podría ser candidato a intendente

Martín Grande, actual diputado nacional por Cambiemos, deslizó que es probable que Rogelio Frigerio y Marcos Peña le pidan que sea candidato a intendente capitalino en el 2019. “La idea desde siempre es que lleven adelante la mayor cantidad de cargos ejecutivos posibles”, contó en el programa Agenda Abierta.

Aseguró no tener ambiciones personales pero sí dos condicionantes inquebrantables. “Estoy dispuesto a todo siempre y cuando sea dentro de la ley. También dije siempre y lo sostengo, no voy a ir en ninguna lista con Juan Carlos Romero o Juan Manuel Urtubey, yo no vine a acompañar al justicialismos, vine a acompañar a Cambiemos, al PRO”.

Respecto a la posible candidatura de Gustavo Sáenz a la gobernación dijo: “Si Gustavo dentro de Cambiemos, dice que será candidato a gobernador voy a ser el primero en apoyarlo. Acá no hay gato encerrado ni negociaciones bajo la mesa, yo digo las cosas abiertamente”.

Finalmente dijo que se siete feliz de cumplir su tarea como legislador, “me estoy rompiendo el lomo para hacerlo honorablemente y estoy a la espera de que me digan ´seguí siendo diputado nacional, sos candidato a esto, tratá de conseguir este cargo”.