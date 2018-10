Consejos útiles e imprescindibles para elegir el calzado ideal

Atributos como la clase social, el nivel económico, los gustos y particularidades, la elegancia y hasta el carácter pueden ser vislumbrados tan solo con observar la pieza que corona el extremo inferior de nuestra pierna.

En vista de ello, la elección de estos debe hacerse con sumo cuidado. Para todos aquellos que tienen en mente el adquirir un par nuevo, hoy conocerán algunos consejos útiles al momento de comprarlos.

El zapato de acuerdo a la época del año



Uno de los pilares a tener en cuenta al momento de escoger el calzado es la época del año en la cual se encuentra o, yendo más allá, la disposición de zapatos que se tiene para las estaciones del año; es decir, si se cuenta con piezas adecuadas para las temporadas que se avecinan. En vista de esto, puede tomarse como referencia lo siguiente:

Estación otoño/invierno: Las colecciones que suelen verse año tras año en grandes tiendas o marcas de zapatos, además del marketing que tienen detrás, persiguen siempre la funcionalidad del producto, es decir, que este cumpla con las necesidades del cliente al cual está dirigido. Así, en este caso, las colecciones de este tipo integran calzados aptos para las condiciones climáticas que caracterizan estos meses del año.



Estación primavera/verano: De igual forma, el calzado que engalana los anaqueles en esta temporada o los meses próximos a ella, está dirigido a satisfacer a los compradores en cuanto a la comodidad, confort y funcionalidad en los meses con temperaturas más agradables en el exterior.

Dicho esto, se debe tener en cuenta la estación que se avecina, o la disposición de piezas en el armario, al momento de elegir un próximo calzado. No es conveniente escoger un zapato que guste mucho pero que no será del todo beneficioso para las semanas que están a la vuelta de la esquina.

Lo mejor es acudir a tiendas o marcas de prestigio que garantizan beneficios óptimos al cliente, como 24hrs, que ofrece toda una gama de zapatos que satisfarán desde el consumidor más moderno, hasta aquel que desea mantenerse dentro de los límites de los calzados clásicos.



Claves para elegir el zapato perfecto



Aunado a lo anterior, existen otra serie de factores que deben ser considerados a la hora de adquirir un zapato nuevo. Pese a que son bien conocidos por el público en general, no son asimilados conscientemente al momento de pagar por la pieza adquirida. Los más resaltantes son los siguientes:

La ocasión: ¿En que contexto, momento, hora y lugar se podrá usar? ¿Será válido para un ambiente formal o informal? Estas son solo algunas de las interrogantes que deben hacerse para asegurarse de adquirir un calzado que se podrá usar de acuerdo a las ocasiones que se enfrenten día a día.



El material: por otro lado, el material del cual está hecho también debe meditarse profundamente. Esto determinará, en gran medida, los años de vida que el mismo tendrá. El cuero es, sin duda alguna, el material predilecto que garantiza durabilidad y confort.



El color: el cual debe pensarse en dos sentidos: tanto el del propio zapato, como del armario que se tiene para poder realizar combinaciones idóneas. Así, se evitará momentos desagradables al percatarse que el zapato adquirido no cala muy bien con la playera favorita.



La forma: por último, pero no por ello menos importante, se debe revisar la forma de ambos zapatos, no solo la de uno de ellos, pues ha pasado que debido a los defectos de fábrica, uno de ellos puede ser o bien más grande, o bien más pequeño que la talla solicitada. Lo mejor es medirse ambos zapatos antes de decidir comprarlos.



Teniendo en cuenta lo antes descrito, se podrá garantizar hacer la mejor elección que, además, repercutirá positivamente en el bolsillo al no tener que comprar en poco tiempo un calzado nuevo. Además de los tópicos reseñados, se debe procurar tener en cuenta la movilidad del pie en el zapato, así como también el hecho de que evite la transpiración.