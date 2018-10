Para Kosiner, el Presupuesto 2019 es "de los peores" de Macri

Así lo manifestó el diputado Nacional Pablo Kosiner en torno a la discusión del Presupuesto 2019. Además, consideró que "es preferible tener un presupuesto que no sea el ideal, a no tenerlo".

El diputado Pablo Kosiner manifestó en InformateSalta que continúan trabajando en la Comisión del Presupuesto, buscando puntos de acuerdo. “Seguimos insistiendo en que hay que hacer todos los esfuerzos para que el país no quede sin presupuesto”, señaló.

Esta semana será clave. El bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados se dispone a aprobar el jueves un dictamen de mayoría del proyecto de ley de Presupuesto 2019 para intentar alcanzar la media sanción el 24 de octubre y avanzar así en con el debate en el Senado.

“Estamos convencidos de que el país no tenga un presupuesto y tenga que prorrogarse el presupuesto 2018 para el año que viene, le daría al gobierno una libre disponibilidad del 40% de mayores ingresos sobre éste año, lo que representaría más de un bollón de pesos sin control de partida”, sostuvo el legislador salteño.







En este sentido, consideró que hay una decisión política a tomar, “es preferible tener un presupuesto que no sea el ideal, a no tenerlo. Claramente, desde nuestro criterio, genera más inconvenientes no tener un presupuesto ya que nos quedaríamos sin afectaciones presupuestarias para un montón de partidas que es necesario ejecutar desde lo social, y le daría al gobierno una libre disponibilidad de fondos”.

Kosiner adelantó que mantuvo una reunión con ministros de economía de provincias peronistas, donde tratarán de coordinar el tramo final de la discusión. “Tenemos el compromiso de modificar algunos temas como ser el artículo vinculado a la renegociación de la deuda. Entendemos que esta facultad que pide el Gobierno de poder renegociar la deuda a valores de mercado es muy peligrosa”.







En cuanto a posibles modificaciones sobre el proyecto del Gobierno, el diputado manifestó: “Estamos planteando una discusión sobre cómo se van a utilizar y distribuir las políticas de subsidio a nivel territorial, creemos que hay demasiada concentración de subsidios en la zona central del país, creemos que hay que federalizarlo más. Una serie de cuestiones que estamos tratando de mejorar en el presupuesto”.

El jefe del interbloque Argentina Federal consideró que “este debería ser el mejor presupuesto del presidente Macri porque es el último que le va a tocar ejecutar, sin embargo es de los peores. Para el año que viene se calcula una caída del 0,5% del PBI. No vamos a vivir en lo que queda del año y el que viene políticas de crecimiento. Toda la actividad económica se va a ver resentida en los próximos meses”.