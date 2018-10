Un sueño hecho realidad: Crearon una fuente de vino, que funciona las 24 horas y es gratis

La “fontana del vino” se encuentra en un punto del Cammino di San Tommaso, una conocida ruta entre Roma y Ortona, Italia, por lo que los peregrinos que la lleven a cabo podrán disfrutar del vino tinto que deseen sin pagar durante las 24 horas de los siete días de la semana.

El viñedo Dora Sarchese ubicado en Ortona y la organización sin fines de lucro llamada The Way of St. Thomas (El camino de Santo Tomás) abrieron esta mágica fuente dedicada a los peregrinos católicos que viajan entre Roma y Ortona.

Esta es la primera fuente italiana que en lugar de agua tiene vino. Claro que las filas para servirse una copa de vino ya empiezan a verse alrededor de esta fuente.

Hace unos meses, Eslovenia también abrió una fuente que dispensaba cerveza en Zalec, una localidad de menos de 5.000 habitantes, y en España, concretamente en el Camino de Santiago, ya existe la «Fuente de Iratxe», cuyo vino lo proporcionan las bodegas que llevan el mismo nombre. En ella, los peregrinos que tratan de llegar hasta Santiago de Compostela pueden disfrutar de un trago de esta bebida.

Y tú, ¿qué esperas para visitar esta fuente de vino?