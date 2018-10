¿Tu pareja sufre de "síndrome de pene invernal"?

Corren buenos tiempos para los muchachos y se vienen mejores, ya que en la cama podrán darles más placer a sus parejas.

Resulta ser que la llegada de la primavera y luego la del verano, que como sabemos dan paso a las altas temperaturas, producen un agrandamiento natural del pene.

Cabe reflexionar, si el tamaño del miembro es algo crucial en la relación de pareja que mantienes pero el tiempo cálido seguro va a ayudarte a dar “lo mejor de vos” entre las sábanas.

En este período del calendario los varones estarán más “powerful” que nunca en este 2018.

Científicos han confirmado que el tamaño del pene se reduce con el frío propio de las estaciones de otoño e invierno. Lo que sucede en el cuerpo es sencillo de explicar: los vasos sanguíneos se contraen por el frío para así mantener caliente, mediante el flujo de sangre, a los órganos internos.



El miembro masculino y las extremidades como los dedos de las manos y pies, son los que “pagan la cuenta” de esta concentración sanguínea en el centro del cuerpo, que se produce de manera natural para que los órganos vitales (¿el pene no lo es?) puedan mantenerse aclimatados y sus funciones no sufran alteraciones o deficiencias.

Al contraerse y concentrarse la sangre en el centro del cuerpo, se produce una reducción del tamaño del pene.

Annabelle Knight, sexóloga, explicó que el frío es un causante directo de la reducción del tamaño del pene pero también afecta negativamente a las erecciones y orgasmos.

Cómo los órganos vitales deben mantener una temperatura mínima, el cuerpo hace todo lo naturalmente posible para cumplirla y el flujo sanguíneo se concentra en esa función, es por eso que se reduce la circulación sanguínea hacia los dedos y el pene. También los testículos se contraen.

¿Qué hacer para combatir el síndrome de “pene invernal”?



Cuando regresen los meses fríos y el pene de tu pareja no esté tan vital como de costumbre o tenga menos reacción, lo que hay que hacer es buscar concentrar el calor en el cuerpo. Es mucho más importante la alimentación calórica, el abrigo y la habitación aclimatada para tener buen sexo, que los estímulos externos como ver en pareja películas XXX para "calentarse".

“Esta es la razón por la cual la gente se va de luna de miel al calor y no al polo norte”, reflexionó el doctor Dudley Danoff, autor de The Ultimate Guide to Male Sexual Health.

Fuente con colaboración de eldiariony.