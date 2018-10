Tuvieron una beba y dos días después les dijeron que era un varón

Una joven pareja denunció que fueron padres el viernes pasado de una beba y que en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de la localidad bonarense de Moreno, les dijeron que era un varón. De acuerdo a su relato, les comunicaron "por error" el sexo equivocado. El padre radicó una denuncia y un fiscal ordenó hacer un ADN al pequeño.

"Nació el bebé con 33 semanas de gestación, 40 centímetros y 1,5 kilos, por lo que lo tuvieron que llevar a neonatología. A mi hija le dijeron «te felicito mami es una nena». El papá (Daniel Ledo Randall) esperaba afuera de la sala de partos y la enfermera le comentó que se la llevaban porque nació prematura y también le dijeron «te felicito papá es una nena»", expresó la abuela.

Según informó el diario digital Minuto Uno, la joven mamá de 20 años hizo lo posible para ir a ver a la pequeña el mismo viernes por la tarde, pero por los dolores no pudo. Sí se dirigió el sábado a neonatología, pero allí le explicaron que estaba un poco delicada y le solicitaron que volviera después.

"Fueron con su pareja y vieron a la pequeña. En un momento la tenían que pinchar por un problema con el oxígeno y mi hija salió porque le daba impresión. El papá se quedó y vio cómo la pinchaban y le cambiaban los pañales. Ahí él aseguró que se trataba de una nena. Después a mi hija le bajó la presión y no pudo volver a neo", agregó la abuela.



Fue entonces el domingo que Eliana, la mamá de la pequeña, se enteró de la noticia. "Mi hija le hablaba a la beba y le decía «vamos Agustina», mientras una enfermera se le reía. Eliana reaccionó y le preguntó si se estaba riendo de ella. La enfermera salió y entró un médico que le dijo a mi hija, «Agustina no, Agustín, es un varón, mirá el pene que tiene»", contó la abuela.

"Yo hablé con la jefa de obstetricia del hospital y me dijo que estaba al tanto del hecho y que hubo un error cuando lo limpiaron. Porque no se vio el pene y ahí se confundieron. Yo le dije que era distinto el bebé del sábado y del domingo, porque la nena tenía la piel más clara. Y ella me respondió que eso era normal porque van cambiando y la piel puede oscurecerse o aclararse”, amplió.

l joven padre radicó una denuncia en la comisaría de jurisdicción en la zona y en la UFI Nº 8, cuyo fiscal ordenó que se le hiciera un ADN al pequeño varón.