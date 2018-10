En medio del paro de colectivos, se eligen autoridades en UTA

En medio del malestar generalizado por la continuidad del paro de colectivos en horario nocturno, los afiliados de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) irán a las urnas este 18 y 19 de octubre para elegir nuevas autoridades.

Entre los candidatos se encuentra Jorge Flores, actual secretario general, quien buscará la reelección; Miguel Barrera de la lista Colectiveros Unidos de Salta (CUS) y Carlos Hussein de la Agrupación Unidad y Gestión Sindical, que se presentan como alternativa.







Flores, en diálogo con InformateSalta, aseguró que su gestión es la mejor carta de presentación. “No solamente estamos trabajando ahora por las elecciones, sino que ya venimos trabajando hace tres años y medio, yo creo que los hechos hablan por si solos, nosotros seguimos trabajando para darle los mayores beneficios a todos los afiliados”, dijo.

Entre sus propuestas, señaló que tienen pensado construir un salón de fiestas totalmente equipado, que los compañeros de la parte técnica se puedan jubilar a los 55 años, crear un día femenino para las compañeras, como así también seguir trabajando en los campins, construyendo una cancha de voley playero que lo pueden usar tanto los afiliados como los hijos de afiliados.

Por su parte, Miguel Barrera, quien es delegado de la empresa Ale Hermanos, explicó que el objetivo es tener un sindicato libre, abierto, participativo, para todos los compañeros que tengan inquietudes. “Hoy tenemos un sindicato acéfalo, el compañero que hoy conduce prácticamente está desaparecido de todos los problemas”, dijo.

Una de sus principales propuestas, según dijo ante las cámaras de SomosSalta, está vinculada a mejorar la prestación de la obra social para los afiliados del Interior. “Los compañeros de la ciudad de Orán están afiliados a la obra social de UTA pero para hacerse atender de cualquier tipo de enfermedad tienen que viajar hasta la ciudad de Salta”, expresó.

En tanto, Carlos Hussein, agrupación Unidad y Gestión Sindical, en FM Pacífico, coincidió con Barrera en que el sindicato que actúa hoy en día no representa en un 100% a los trabajadores. “Hay un montón de falencias para corregir pero lo más importante de todos es la parte sindical, la parte representativa entendemos que no debe haber tanto amiguismo con los empresarios”, manifestó.

Además consideró que Barrera es un desmembramiento del legendario Cruz. “Ahora salen a decir que no hicieron nada porque estaban atados de pie y manos, me parece una actitud deshonesta hacia los afiliados, si yo no tengo libertad de acción para defender a los trabajadores, me tengo que retirar en tiempo prudencial para abrir mi propio camino político”, dijo.

Por último, sostuvo que la seccional Salta debe ser respetable y honorable y defender a los trabajadores. “Nosotros venimos trabajando hace más de tres años, de manera seria y responsable tratando de recuperar la dignidad de los trabajadores a través de la agrupación”, finalizó.