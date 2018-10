Causa contra el ex cura Lamas: El Arzobispado de Salta niega colaboración a la Justicia

Así lo aseguró Luis Segovia, abogado de Juan Carlos García, quien denunció haber sido violado por el ahora ex sacerdote en 1992. “Vamos a estudiar si eso puede ser un encubrimiento y dado el caso vamos a denunciarlo”, aseguró.

Luego que se ordenara la detención del ex cura Emilio Raimundo Lamas, acusado de violación y tres hechos de abuso simple, Luis Segovia, abogado de Juan Carlos García, una de las víctimas, en el programa de Buena Fuente de FM Profesional, señaló que desde el Arzobispado de Salta se niegan a colaborar con la Justicia.

En la oportunidad, explicó que a través de un informe manifestaron que no van a aportar la documentación del proceso eclesiástico amparándose en el secreto pontificio, y en el tratado que firmó el Vaticano con el Estado Argentino en el año 66. “Es un comportamiento bastante usual de la Iglesia de ocultar estos casos”, dijo.

En ese marco, adelantó que estudiarán la causa para constatar si puede ser calificado como encubrimiento y dado el caso lo denunciarán y buscarán que imputen a los responsables.

El letrado se refirió también a la situación del sacerdote de Rosario de Lerma, Alejandro Pezet, quien fue citado en calidad de testigo, y ya advirtió que no revelerá la identidad de las personas involucradas. “Vamos a interpretar esa conducta si no forma parte de un encubrimiento más general de los casos”, expresó.

Sobre la causa contra Lamas, explicó que el defensor hizo público que quiere que el ex sacerdote sea tratado de manera especial por su edad avanzada. “No le he visto que tenga ninguna dolencia, ni ninguna dificultad, para no ser tratado como una persona común, así que debería ir a la Alcaldía, como todos los detenidos”.

Por último, manifestó que seguramente la defensa intentará plantear la prescripción de la causa, pero adelantó que están preparados para contestar con los argumentos de derecho.