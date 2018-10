Conflicto en la pileta de Vª Las Rosas: Vecinos impedirán que inaugure la temporada

Se trata del complejo ubicado en Las Clivias 450, donde funciona el natatorio de Villa Las Rosas. En el 2015, la Municipalidad inició un plan para la recuperación y puesta en valor del espacio que se encontraba deteriorado.

Susana del Prado, una de las vecinas, denunció que hubo una maniobra para que la Municipalidad se apropie del complejo que le pertenecía a los vecinos. “Se firmó un comodato con el intendente cuando estaba de presidenta la señora Norma Figueroa, no se llamó a asamblea, no se respetó el estatuto del Centro Vecinal. Intentamos reunirnos muchas veces con el intendente, pero no nos recibió”, dijo.

La mujer sostuvo que actualmente la presidenta del Centro Vecinal es Anabela Arce, quien, “por un acuerdo, permitió que se inicie la temporada en la pileta, sin respetar la asamblea de los vecinos, donde ibas a definir si permitíamos o no el inicio de temporada”.





Un sector de les vecinos exigen que el complejo vuelva a ser administrado por los vecinos y no por la municipalidad. “Hoy los chicos no pueden usar la cancha de futbol porque está cerrada con candado. Hay una deuda de 413 mil pesos de agua que tiene que pagar la municipalidad. En el complejo vive una familia, hacen fiestas clandestinas, es un desastre”, dijo.

Para este sábado está prevista la inauguración de las piletas municipales, sin embargo, Susana del Prado adelantó que ellos no le permitirán. “No vamos a dejar que inauguren la temporada de pileta, vamos a repartir panfletos y nos vamos a movilizar hacia el complejo”.

Otra de las denuncias que hizo la mujer tiene que ver con el valor de las entradas que se cobró durante la temporada pasada. “Nosotros somos socios y estamos peleando para que devuelvan el complejo al barrio. Tenemos pruebas de que los administradores de la pileta estaban cobrando entre $50 y $100 por entrar a la pileta, cuando tendrían que haber cobrado $15”, dijo.