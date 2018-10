WhatsApp te ayudará a disfrutar tus viajes con una nueva herramienta

Actualmente, no hay forma de ignorar los mensajes. Aunque estén archivados o silenciados, sigue apareciendo el molesto "no visto". La aplicación lanzaría una nueva herramienta, el "modo vacaciones" para que las distracciones del teléfono sean nulas.

En este momento, la compañía lo está desarrollando: Pondría en marcha una serie de mecanismos para que no te molesten bajo ninguna circunstancia.

En lo que se refiere a los chats archivados, serán modificados. Actualmente, cuando archivamos un chat, WhatsApp lo desarchiva automáticamente una vez que se recibe un nuevo mensaje. A partir del "modo vacaciones" los chats archivados no se desactivarán si se han silenciado previamente, por lo que se pueden archivas todos los chats de trabajo y no volverán a mostrar notificaciones hasta que no desactivemos este nuevo modo.

Sin embargo, hay que tener cuidado con la herramienta. Si uno es silenciado y archivado, no volverá a la lista de chats activos, excepto si se accede al archivo.



Se espera que la nueva herramienta esté disponible en varios meses, ya que aún está en su etapa de desarollo.

¿Y la publicidad?

WhatsApp sigue avanzando en la integración de cuentas verificadas de marcas y negocios con el fin de que puedan hablar directamente con los usuarios: WhatsApp Business permitirá enlazar cuentas de WhatsApp e Instagram.