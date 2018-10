Absolvieron a la médica acusada de homicidio culposo y mala praxis

Llegó a juicio por la muerte de un niño que no fue diagnosticado a tiempo. La familia se mostró dolida e indignada con una sentencia que dejó más dudas que certezas.

No fue culpa de nadie. Ayer la jueza María Victoria Montoya Quiroga absolvió a la médica Vilma Alejandra Abán por la muerte de un niño al que no le dieron una correcta asistencia médica y padecía una meningitis no tratada.

Los motivos de una sentencia que dejó a una familia destrozada, fueron el “beneficio de la duda”. La profesional estaba acusada de homicidio culposo. También estaba imputado José Ramón Resina, pero falleció en julio.

La denuncia fue iniciada por la madre del niño, quien contó pormenorizadamente los terribles momentos que le tocaron vivir y la falta de respuestas que recibió por parte de los médicos, quienes se desempeñaban en el Centro de Salud del barrio Pinares.





Contó que ese día llevaron a su hijo con un fuerte cuadro febril, y avisaron que en la familia hubo dos casos de meningitis, pero los médicos le dijeron que se trataba de un cuadro gripal, lo medicaron incorrectamente y lo mandaron a su casa.

Su cuadro empeoró con el correr de las horas y lo llevaron al hospital Papa Francisco, donde no los atendieron porque había una emergencia. Volvieron a la salita y tardaron más de dos horas en atenderlos, a pesar de que la enfermera advirtió que el niño estaba peor. Recién allí tomaron conciencia de la situación y advirtieron que podría ser meningitis.

Fue derivado de urgencia al hospital Materno Infantil, donde falleció horas más tarde. El fallo de la jueza dejó desconsolada a la familia, quien aseguró que la muerte de su hijo quedó impune.