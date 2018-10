Matías Posadas: “Voy a ser candidato a intendente”

Más allá de que no es año electoral, Matías Posadas reconoció que viene recorriendo los barrios de la ciudad y conversando con los vecinos con la idea de "llevar una oferta competitiva, pero mientras tanto quiero determinar cuáles son las prioridades de la gente”, dijo por el programa radial De Buena Fuente.

“Estamos trabajando en un proyecto municipal porque quiero ser candidato a intendente, como sucedió en las últimas elecciones pero que no pudo ser por algunas desinteligencias que sucedieron en el frente que integraba”, anunció.







En lo que tiene que ver con la puja por la gobernación del año que viene, el legislador opinó que “hay una cuestión del oficialismo provincial que no comparto, y tiene que ver con el ciclo de Urtubey se termina y está dejando hacer, pero hay una mirada demasiado enfrascada en la unión del justicialismo como si esa fuera la única alternativa para el año que viene”.

“Yo creo que si algo tuvo de positivo el proyecto de Urtubey, fue tener una mirada más general y no achicarla solamente a un partido en particular, porque hoy ya no alcanza un solo partido para conformar a la mayoría, por eso no creo que sea la receta para lo que se viene”, cuestionó.

En igual sentido, trajo a colación que “Urtubey habla de un tercer sector diferenciado del macrismo y de Cristina Fernández, pero en Salta los dirigentes del justicialismo hablan de confluir con el kirchnerismo en un frente”, finalizó.