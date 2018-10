“Morite de una vez”: Los tristes mensajes con que atacan a una adolescente

Alejandra De Aurteneche, Madre de Paz, dijo que desde el mes de noviembre del año pasado llegaron a la ciudad de Tartagal debido a que fue trasladada al juzgado federal donde trabaja. “Me recomendaron el Santa Catalina como un colegio importante”, afirmó.

La nena, según el relato de su madre, está siendo hostigada, acosada, amenazada a través de las redes sociales. Amenazas que la incitan al suicidio a través de una red social donde dejan mensajes de una manera anónima.

Alejandra llegó al conocimiento de que su hija sufría bullying por medio de un compañero de la menor, quien decidió mostrarle a sus pares acerca de todo lo que estaba sucediendo. Con todo esto, decidieron acudir a las autoridades del Colegio, “Me he reunido con la hermana Olga y me dijo que esto es fuera del Colegio y que no les corresponde, se comprometió hablar con los alumnos de séptimo grado pero no lo hizo”, afirmó Alejandra con gran indignación.

Además continuó con el relato afirmando que ante su pedido, mandaron a la vice directora a hablar con los chicos y minimizaron el tema. “No encontré un compromiso del colegio ante esta terrible situación. Hay mensajes que la incitan al suicidio ¿Que iba a pasar si mi hija no estaría bien contenida?”.

En un grupo de whatsapp de los padres de los alumnos también se planteó el tema pero hubo ningún tipo de compromiso. “No puedo creer que lo tomen con tanta liviandad a un tema tan grave. Hay padres que lo tomaron como un chisme barato, como diciéndome ¿quién es esa? No la conocemos”.

En cuanto al estado de ánimo de Paz, su mamá dijo: “pensé que mi hija iba a ser feliz en ese colegio pero no es así. Los valores no están siendo enseñados ¿Dónde está la ética y la moral? Esto se está perdiendo, empezando desde la familia”.

“El daño moral es grave, mi hija quiere irse del colegio, ya me lo pidió con lágrimas en los ojos. Además, el colegio no está preparado para tener un gabinete que trate el tema, esto deberían tenerlo porque hay una Ley de bullying que lo dice, ley que quizás la desconocen”.

“Si voy a la fiscalía de delitos cibernéticos, al otro día tengo los nombres de los causantes, t con esto puedo accionar civilmente contra los padres. Pero no lo hice porque pensé que podría esperar una respuesta más fuerte por parte del colegio, pero no la hay”, finalizó Alejandra, madre de una nena que se encuentra en una terrible situación.