Obispo Radrizzani, en la misa convocada por Moyano: "El futuro está en manos del pueblo"

El arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, dijo hoy que "el futuro de la Nación no está únicamente en manos de los dirigentes: está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo", durante su homilía en la multitudinaria misa celebrada frente a la Basílica de Luján, convocada por el Frente Sindical que lidera el jefe del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.



El prelado remarcó también que "nuestro pueblo debe ser artífice de su propio destino y no quiere tutelajes, ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil".



Moyano, junto a su hijo Pablo, gremialistas opositores al Gobierno, dirigentes políticos y de organizaciones sociales participaron de la misa denominada "por pan, paz y trabajo" desde la primera fila de un escenario montado en el frente de la emblemática Basílica de Luján.



"Si realmente queremos un cambio positivo tenemos que asumir humildemente nuestra sana interdependencia. Pero interacción no es nunca sinónimo de imposición. El futuro de la Nación no está únicamente en manos de los dirigentes: está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo, en su capacidad de organizarse para lograr este proceso de auténtico cambio", completó Radrizzani en su homilía.



"No nos dejemos robar el entusiasmo. No nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos robar la alegría permanente. No nos dejemos robar la comunidad".