Nanni: “A Cambiemos le hace falta más radicalismo”

“Seguimos comprometidos en no volver al pasado. A Cambiemos le hace falta más radicalismo. Tenemos que salir de la agenda del ajuste hacia una agenda más creativa. No podemos hablar siempre de reestructurar inversiones y gastos, si no ir por los ingresos de los que más pueden aportar ahora y no precisamente son los sectores productivos, ni los trabajadores ni los más vulnerables socialmente”, aseguró Nanni.





“Hay que poner en valor lo que está haciendo el radicalismo que responsablemente sabe que tiene que aprobar el Presupuesto en medio de una crisis compleja económicamente para poder salir adelante”, remarcó el legislador salteño a la vez que destacó el aporte de la UCR a lo largo de este tiempo: “Se aportó muchas propuestas para mitigar la suba de las tarifas, el déficit energético y para equilibrar las cuentas públicas. No somos un agregado pasivo en esta coalición. Somos una estructura partidaria en cada rincón del país”.

Desde el Encuentro se resaltaron pilares del partido: “la responsabilidad no sólo representa gestionar adecuadamente los distritos donde gobernamos, sino también plantear nuestra agenda propositiva, que ayude a construir una economía sana, con instituciones fuertes y que apunte al desarrollo y la equidad entre los argentinos”, versa parte del documento emitido luego de la cumbre radical.

Entre los asistentes figuraron autoridades partidarias, gobernadores y legisladores, entre ellos Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Mario Negri.