Más de 200 salteños, en el casting de ShowMatch

El 10 de septiembre pasado MARCELO TINELLI hizo un importante anuncio en su programa ShowMatch (El Trece). “En octubre este equipo va a salir de gira todos los viernes por el interior del país. Vamos a llevar al Bailando a diferentes provincias argentinas. Vamos a viajar. Es una gira nacional”, comentó. Y enseguida productores de este envío camaleónico salieron a la caza de talentos por el interior del país, informó El Tribuno.

“Si cantás, bailás o tenés alguna destreza artística presentate el viernes 19 y el sábado 20 de octubre, de 12.30 a 18.30, en la Escuela de Comedia Musical Saltadanza. Esta es tu oportunidad”. A esa convocatoria respondieron más de 200 salteños que se dieron cita en la intersección de 12 de Octubre y Alvear para dar un paso hacia la concreción de sus sueños.

Ayer pasado el mediodía había una cola de 60 personas esperando su turno de ser entrevistados. Romina Fajure (17), de sonrisa fresca y ojos risueños enmarcados por un maquillaje dorado, había ido en compañía de su mamá Alicia Sánchez (41). “A los 15 años descubrí que mi mejor talento es bailar. Desde niña hacía danza folclórica, pero fui evolucionando hacia la fusión de diferentes ritmos”, contó Romina, quien se presentó a la selección con una coreografía diseñada por ella.

“Es la primera vez que vengo a un casting, así es que estoy un poco nerviosa”, agregó la joven, estudiante de quinto año de la Escuela N° 5024 Sargento Cabral. A su lado, Alicia dijo que “son oportunidades que les dan a los jóvenes y hay que apoyarlos para que sigan adelante con la danza, que es un hobby tan sano”.

El sol rasante caía sobre los Iara Cardozo (15), Leandro Díaz (12), Macarena Rodríguez (18), Abril Sánchez Bustamante (17) y Gabriel Mamaní Giiban (29).

Ellos habían ido acompañados de su profesora de danza, Anni Núñez. “Los chicos vienen a desplegar sus dones y talentos en lo que más aman hacer, que es cantar y bailar. Están nerviosos, pero estábamos hablando acerca de que si este fuera el último instante de sus vidas cómo lo vivirían. Entonces están decididos a dejar todo en este casting", comentó Anni, directora de Planeta Jeva.

Ella les inculca que existe el “kit de encarnación”. “Uno trae una mochilita con un montón de dones y talentos. Muchos chicos y chicas de nuestra sociedad tienen talentos básicamente artísticos y en una sociedad donde el folclore es genéticamente el arte concebida, a ellos y a las familias les cuesta asumir el hecho de bailar danzas urbanas. Somos las ovejitas negras de las familias. La cuestión es creer en uno, porque solo así podemos ser nuestra mejor versión y contagiar al mundo”, definió.

Justamente diversidad era la palabra que mejor les cabía a los talentos enfilados para la selección de ShowMatch.

Abril Candela (14), por ejemplo, había llevado su propuesta de hacer música con un vaso de plástico. “Lo aprendí viendo videos de YouTube, porque vi que la prima de un tío lo hizo y me llamó la atención. Lo empecé a practicar hasta que pude darle forma y quedó como yo quería”, detalló Abril. Ella iba a cantar en spanglish “Si me voy/ When I’m gone”.

El productor de ShowMatch Pablo Barbero le comentó a El Tribuno que los participantes iban pasando en grupos de diez y quedaba uno. “Como vamos a venir con el Bailando por diferentes provincias, queremos aprovechar para mostrar el talento local. Ojalá se pueda recorrer el país. Nos llevamos el material con los preseleccionados de allí en reunión de producción se verá cómo seguimos”, indicó. La fecha tentativa para que el elenco del Bailando salga a las rutas argentinas es mediados de noviembre. Y si al hacerlo llevan mayor rating para su molino mejor.