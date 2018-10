Vecinos podrán denunciar anónimamente robos y hurtos

Desde la procuración de la provincia anunciaron que ampliarán el sistema de denuncias anónimas web para alertar sobre delitos contra la propiedad. “Buscamos que haya mayor agilidad en la denuncia, lo que nos permitirá, a su vez, mayor poder de actuación, como así también reducir el trabajo administrativo de la fuerza policial”, indicó el fiscal especializado Federico Jovanovics.

Para avanzar en cuestiones técnicas e informáticas, se reunieron el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, el Procurador General, Pablo López Viñals, el fiscal de la Unidad de delitos contra Robos y Hurtos y técnicos del área de informática.

Técnicos y expertos del área informática analizaron con los funcionarios los detalles y alcances de esta herramienta, y su aplicación a la lucha contra los delitos de robo y hurtos, hechos que requieren de este tipo de medidas para poder contrarrestar el avance de estos delitos.







En ese marco, se contempla la posibilidad de poner a disposición de los denunciantes una aplicación para dispositivos móviles, una herramienta a través de la cual el ciudadano pueda realizar la denuncia del caso, la que podrá incluir identificación de sospechosos y otros detalles que ayuden al esclarecimiento de los hechos. “Se mantendrá el anonimato de los denunciantes, lo que estará absolutamente garantizado”, aseguró el fiscal.

Más de 3 mil denuncias

“Todo estos detalles están siendo analizados y estudiados a fin de ser puestos en marcha. Lo que importa es hacer uso de todas las herramientas disponibles para la lucha contra la delincuencia, sobre todo esta clase de hechos que tanto afectan a los vecinos”, sostuvieron López Viñals y Oliver.

Al respecto, recordaron que “en la provincia, solamente durante septiembre pasado, se realizaron 3 mil denuncias, siendo el grueso de ellas las radicadas en esta ciudad. Por ello, no podemos seguir combatiendo al delito con herramientas que, a la vista, ya no está a la altura de las circunstancias”.







“La creación de una unidad especializada ha sido un gran paso, sin embargo, es necesario dotar a la misma con las herramientas necesarias, no solamente en lo que respecta a recursos humanos e infraestructura, sino también con recursos como estos que, por el alto rendimiento ya demostrado en el área de narcotráfico, son excelentes para trasladarlos a esta clase de delitos”, explicaron.

Oliver y López Viñals reconocieron que los robos y hurtos se tratan de un área sensible, ya que la gran mayoría de las denuncias no tiene sospechosos identificados y ello impide un accionar inmediato en materia de investigación, no obstante, es necesario avanzar e innovar al respecto.