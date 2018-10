Sandra Bonari: “Visibilizar y juzgar los actos de corrupción son parte del rol de la justicia”

“Si tuviera que decir qué es lo que más me gusta es esto, es la tarea para lo que uno se ha formado, la del Poder Judicial”, dijo Sandra Bonari, integrante de la Corte de Justicia, quien cumple un año en sus funciones y con tareas específicas.

En su oficina, contó a InformateSalta cómo ha sido este año de trabajo, las tareas que le fueron encomendadas y su opinión respecto al rol de la justicia. “Visibilizar la corrupción es algo que la justicia tiene como rol, no es la que investiga, si la que juzga y estamos esperando ver qué más ocurrirá”, sostuvo respecto los anuncios judiciales vinculados a hechos de corrupción que involucran a funcionarios públicos.

Tras asumir en un cargo que seguramente la llevó a realizarse como profesional, le fue encomendada la “supervisión de la Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género como también la Oficina de la Mujer y afortunadamente la Escuela de la Magistratura porque a través de ese ámbito hemos podido hacer muchas cosas que tienen que ver con esta tarea de la violencia” sostuvo.

Reconociendo que la violencia es “un flagelo que nos ha abatido a todos por igual, siendo necesario combatirla y erradicarla, hemos tenido equipos de funcionarios, abogados y magistrados trabajando en distintas comisiones que han elaborado una serie de protocolos que son necesarios para la tarea”. Buscan su aplicación integral para la protección de víctimas.

En tiempos donde la información ha tomado tanto protagonismo, Bonari asegura que “el plan estratégico del Poder Judicial tiene como objetivo una comunicación fluida con la prensa, la acción de que la justicia habla a través de sus sentencias ha quedado lejano en el tiempo. Aunque hay cosas de las que los jueces no podemos hablar”.

Explicó que la tarea de los magistrados para exteriorizar aquello en lo que están trabajando es muy acotada, “por cada vez se hace más necesaria la comunicación con la prensa, ustedes generan una opinión que a veces se contrapone con una resolución jurisdiccional, los tiempos que manejamos son diferentes. Ustedes manejan el hoy y nosotros llegamos mucho más tarde, necesitamos pruebas, procesos, plazos. A veces cuando la respuesta jurisdiccional llega es muy difícil que la comunidad la acepte si de repente la opinión mediática ha sido otra”, explicó.

Sin embargo reconoció que el lenguaje con el que trabaja la justicia es muy duro y muchas veces inentendible para la comunidad. “Vamos a ver si el año que viene desde la Magistratura podemos trabajar con una diplomatura o una especialización que tenga que ver con el periodismo judicial. Los términos que se manejan en este ámbito no son lo comunes y ustedes no tienen por qué saberlo, cuando a nosotros nos lleva cinco años estudiarlos en la universidad, pero la información puede estar mal dada porque no hay una correcta interpretación de los términos”.

Con una gran experiencia y trayectoria, Bonari es egresada de la Universidad Católica de Salta, “he tenido la suerte de trabajar en lugares relativos a los tres poderes del estado. Tuve la dicha de estar en el viejo Tribunal de Cuentas y en la Auditoría General de la Provincia. Fui diputada y mi trayectoria más larga ha sido en el Poder Judicial, fui 20 años empleada y jueza en Tartagal. Soy egresada de una Universidad de Salta y trabajamos en proyectos comunes”, sostuvo.

Por esa experiencia aseguró que los temas más polémicos como la inamovilidad de jueves y la exención del pago de ganancias del que gozan, son “temas legislativos y solo a ellos les compete”.