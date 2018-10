Mujer se trago el celular para que el novio no lea los mensajes

Un insólito caso se dio en Argentina, una joven pareja almorzaba tranquilamente en un restaurante, cuando el novio le pidió a su pareja que le prestara su teléfono celular, para revisarlo, acto que puso nerviosa a la mujer, quien frente a tanta insistencia del novio decidió meterse el móvil en la boca e intentó tragárselo.

Las personas que se encontraban en el lugar observaron con asombro y algo de temor el accionar de la fémina, quien al no poder tragar por completo el celular, comenzó a ahogarse, ocasionando así la preocupación del novio y los presentes.

La mujer que fue identificada como Giuliana Rodriguez de 22 años de edad, fue trasladada de inmediato al hospital más cercano, ya en el nosocomio los médicos quedaron sumamente asombrados al observar que la mujer tenía un móvil en la garganta; luego de varios minutos llegaron los familiares y algunos amigos de la muchacha; cada vez que, Facundo, el novio, trataba de explicar los sucedido quedaban pasmados.

La sala de espera se convirtió en una sala de incógnitas, todos se preguntaban por qué la mujer habría tomado esa decisión, o si es que esta trataba de ocultar algo, como sea que fuere, nadie podía creer la acción de Giuliana, ni entendían que causó dicho incidente.

Hasta el cuerpo de médicos tenía mucha curiosidad respecto al caso; una vez extraído el móvil, la mujer no quiso dar explicaciones, sin embargo, ante la persistencia de todos, la fémina terminó declarando, esto fue lo que dijo: “En ese momento yo estaba conversando con un ex enamorado y al pedirme Facu el celular, me puse nerviosa y como él no entendía que no quería darle mi móvil, entonces decidí tragármelo”.



Cuando los médicos entregaran el teléfono a Facundo, este pudo corroborar que ella efectivamente charlaba con su pareja anterior, pero no era una simple charla; en los mensajes que se mostraron de la conversación se pudo ver que Giuliana le pedía a su ex que se vieran por la noche en su casa, los mensajes iban acompañados de emoticones de besos y sonrisas.

Tras el inusual suceso, Facundo dio por terminada la relación, mientras que Giuliana, entre sollozos, le rogaba que no la dejara. Los familiares de la joven apoyaron el accionar del muchacho.

Luego de publicarse la noticia en redes sociales, se volvió viral y los comentarios fueron cientos, la mayoría criticando duramente a la joven, calificándola de´ infiel`, ´ loca` entre otros tantos adjetivos.