¿Compraste un FIAT y ahora no podés pagar la cuota? Llueven denuncias

Cientos de clientes de Fadua, concesionaria de FIAT, presentarán una denuncia conjunta en contra de la empresa por el excesivo aumento en las cuotas de los planes de auto. Aseguran que en algunos casos los montos aumentaron casi el 200%.

“Yo saqué un Fiat Palio que me entregaron en diciembre del 2017. Empecé con una cuota de $3.200, a partir de ahí empezó a sufrir incrementos que más o menos uno lo pasaba por alto porque eran de $800, $1000, hasta hace dos meses veníamos con $5.500. Ahora este mes me llegó una cuota de cerca de $9.000, es bastante para un auto del segmento C”, dijo Rubén Quispe en InformateSalta.

Ante la impotencia, el damnificado fue a reclamar a Fadua, donde le explicaron que los aumentos se deben a la suba del dólar, la devaluación, etc. "Hice una publicación en mis redes sociales y me llovieron los mensajes, más de 500 mensajes, todos con el mismo problema. Buscamos una abogada, que este caso también es una damnificada, la doctora Liliana Musa, de CODELCO”.





Tras crearse un grupo de damnificados, se propuso realizar una denuncia conjunta a través de CODELCO. “Dentro del grupo, más de 15 personas ya hicieron denuncias en Defensa del Consumidor, pero en la Conciliación estaban los administrativos de la concesionaria con abogados pero a los damnificados no les permitían entrar con nadie”, dijo Quispe.

Mañana se llevará a cabo una reunión informativa y la presentación de firmas entre los más de 400 damnificados, en CODELCO.

“Yo también fui A Defensa del Consumidor, pero la persona que toma la denuncia me dijo que el reclamo no iba a tener mucha validez por tener un plan de cuotas variables y las subas estaban estipuladas. En ninguna parte del contrato dice que la cuota puede aumentar más del 170%. Al momento de hacer el contrato, tengo una factura de $312.000 por el auto, pero la factura que me mandan actualizada, el auto figura a $624.000, algo irracional. El auto, en el salón de venta sale hoy $390.000. Los gastos administrativos también son excesivos”, expresó Quispe.