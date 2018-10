Agenda futbolera: semana de copas entre Libertadores y Champions

Semana especial para los amantes del fútbol. Entre las dos semifinales de la Libertadores, la nueva fecha de la fase de grupos de la Champions League, los cuartos de la Sudamericana y la Europa League, habrá un montón de partidos imperdibles. Tomá nota de todos los encuentros, con horarios y transmisiones de TV.

Martes

Sin dudas, lo más atractivo del día será el duelo entre River y Gremio, el partido de ida de una de las semis de la Libertadores. En un encuentro clave para el equipo de Gallardo, que se jugará desde las 21:45, el Millo necesita sacar una buena ventaja en el Monumental y que no le conviertan goles para viajar tranquilo a Brasil.

Para ir entrando en clima, la previa de Champions será con todo. Se destaca el choque entre Manchester United y Juventus, con Dybala y la vuelta de Cristiano a Old Trafford, que arrancará a las 16. Y a esa misma hora, el Manchester City de Guardiola, Agüero y Otamendi visitará al Shakhtar, en tanto que el Real Madrid buscará cortar la mala racha ante Viktoria Plzen.

Miércoles

Ambos torneos continuarán durante la jornada del miércoles y el plato fuerte será el choque entre Boca y Palmeiras, en la Bombonera (21.45). Los del Mellizo van por una victoria en el otro partido de ida de las semifinales de la Libertadores para poder dar el golpe final en suelo brasileño.

En cuanto a la Champions, también habrá ocho partidos como el día martes. Desde las 16, aunque no va a estar Messi, sobresale el partido entre Barcelona y el Inter de Mauro Icardi y Lautaro Martínez. Además, el Atlético de Madrid de Simeone y Angel Correa visitará al Borussia Dortmund y el poderoso PSG de Di María recibirá a Napoli.

Además, como si fuera poco, también habrá encuentros de la Copa Sudamericana y de la Europa League, las otras dos competencias a nivel clubes que se juegan en ambos continentes.

Agenda

Martes 23

Copa Libertadores

21:45 - River vs. Gremio (Fox Sports 2)

Champions League

14:00 - Young Boys vs. Valencia (Fox Sports 2)

14:00 - AEK Atenas vs. Bayern Munich (ESPN)

16:00 - Shaktar Donetsk vs. Manchester City (Fox Sports 2)

16:00 - Manchester United vs. Juventus (Fox Sports)

16:00 - Hoffenheim vs. Olympique Lyon (Fox Sports 3)

16:00 - Ajax vs. Benfica (ESPN2)

16:00 - Real Madrid vs. Viktoria Plzen (ESPN)

16:00 - Roma vs. CSKA Moscú (ESPN+)

Copa Sudamericana

21:03 - Independiente Santa Fe vs. Deportiva Cali (Fox Sports)

Miércoles 24

Copa Libertadores

21:30 - Boca vs. Palmeiras (Fox Sports)

Champions League

13:40 - Club Brujas vs. Mónaco (ESPN)

14:00 - PSV vs. Tottenham (Fox Sports 2)

16:00 - PSG vs. Napoli (ESPN)

16:00 - Borussia Dortmund vs. Atlético Madrid (Fox Sports)

16:00 - Lokomotiv Moscú vs. Porto (Fox Sports 3)

16:00 - Barcelona vs. Inter (ESPN2)

16:00 - Galatasaray vs. Schalke 04 (ESPN+)

16:00 - Liverpool vs. Estrella Roja (Fox Sports 2)

Copa Sudamericana

19:00 - Fluminense vs. Nacional (Fox Sports 2)

21:30 - Bahía vs. Atlético Paranaense (Fox Sports 2)

Jueves 25

Copa Sudamericana

21:30 - Junior vs. Defensa y Justicia (Fox Sports)

Europa League

14:00 - Leipzig vs. Celtic (Fox Sports 3)

14:00 - Anderlecht vs. Fenerbache (ESPN3)

14:00 - Milan vs. Betis (ESPN2)

14:00 - Dudelange vs. Olympiacos (ESPN+)

14:00 - FC Zurich vs. Bayer Leverkusen (Fox Sports 2)

14:00 - Sporting Lisboa vs. Arsenal (Fox Sports)

16:00 - Chelsea vs. Bate Borisov (Fox Sports)

16:00 - Standard de Liege vs. FC Krasnodar (Fox Sports 3)

16:00 - Eintracht Frankfurt vs. Apollon Limassol (ESPN3)

16:00 - Olmpique Marsella vs. Lazio (Fox Sports 2)

16:00 - Besiktas vs. Genk (ESPN+)