Poliamor: filtran polémico video de la salteña Eliana Mendoza

Circula desde anoche un video viralizado a través de WhatsApp de Eliana Mendoza, en el que ella, hablando a cámara sentada a los pies de una cama, habla por primera vez mostrándose públicamente.

Un poco nerviosa, se nota que lee lo que va diciendo y por momentos se traba; además de hablar en tercera persona al final de su monólogo, en el que vuelve a ser lapidaria, sin nombrarla, con Florencia Peña, y obviamente con Ramiro Ponce de León.

"Soy Eliana la salteña, a la que de un momento a otro a otro quisieron hacer quedar como una integrante del famoso y perverso Poliamor. Es importante contarles que una vez que dos adultos absurdos usaron esa vil maniobra para disimular una vida paralela machista de cuernos y traiciones, comenzaron a disparar una batería de acciones judiciales para censurarme", expresó.



"Miles de mujeres cometemos el mismo error; creer idealizar a un hombre que tras circunstancias de crisis actúa como tal y se esconde como rata bajo las polleras de una border que también se engaña tratando de retener algo que nunca tuvo" agregó.



"Son lo que son y la opinión pública no pudo ser engañada. Eliana no se va a callar y ningún cretino rodeado de bufetes de abogados adornados por la ambición y mucho dinero, no sean más que el poder de la verdad", finalizó Eliana.