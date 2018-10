Temporal en Anta: "Siempre lo ví en la televisión, hoy nos toca en carne propia"

Vicky Álvarez es una damnificada de las fuertes precipitaciones y contó algo preocupada pero a la vez agradecida, a InformateSalta, por no haber perdido todo como otros tantos conciudadanos. Se mostró esperanzada en que todo pasará. Mirá el VIDEO.

Tiene 40 años y nunca vivió una situación así producto de las lluvias. Su casa queda en calle Chaco que corre paralela a la ruta provincial Nº 5 en Apolinario Saravia. Ayer el agua empezó a tomar su casa y fue cuando trató de salvar todo sus bienes. Sin embargo, su vecino no pudo hacer lo mismo y perdió todo.

Hoy tiene sus hijas, con distintos familiares hasta que todo pase, ya que incluso luego de la crecida llegaron víboras y todo tipo de alimañas.

“Vivo a la vera de la ruta 5 que empezó a juntar agua y a elevarse por el fondo, empezó a venir hacía acá. Es como un canal y por ahí venía el agua. Empezó a entrar agua en las habitaciones, baño, en todos lados, el agua se mete y no hay como sacarla. Hay una parte que da con la calle del pueblo y ahí es más alta y ahí pude meter todo” contó.





La mujer quien vive de toda la vida en Apolinario Saravia recordó que ayer cuando ya el agua era más comenzaron con vecinos a abrir bocacalles, limpiar los costados, abriendo paso al agua.

“Jamás nos tocó algo así, nunca pensamos que nos tocara pasar por esto. Recuerdo que cuando era niña sufríamos la crecida del río. Me acuerdo que nos llevó todo, nos dejó sin nada y recuerdo a mi mami de verla llorar”.

Tras su triste relato a InformateSalta, pidió a la comunidad y a los gobiernos que que no se olviden de esa zona. Son unos cuantos vecinos que viven a la vera de la ruta y que si bien no tienen un metro de agua en sus casas como en otros, el agua les llegó hasta las rodillas y el daño y pérdidas son iguales. En consecuencia solicitaron la ayuda de máquinas que puedan abrir los caminos para que el agua empieza a correr y evitar que esta se siga acumulando.

"Lo ideal sería poder sacar el agua que si se puede de alguna manera con la máquina retro excavadora poder cavar más, encontrarle una solución. Yo soy una convencida de que si te pasa algo siempre se lo puede trabajar luchando una vuelve a salir adelante, cuesta menos cuando recibís ayuda".







Lamentablemente ella tiene en su casa un lavadero de autos, de lo que vive junto a su familia, que quedó bajo el agua y será difícil salir de esta situación que la afecta económicamente.

"En lo que nos puedan ayudar siempre es bienvenido, entendemos que no es culpa de nadie, es la naturaleza. Siempre lo vi en la televisión, siempre me conmovió ver esas personas que quedaban sin nada porque les entraba el agua, que no sabían que hacer. Ahora nos tocó a nosotros en carne propia" remarcó.