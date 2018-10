Caso Thiago: Confirmaron la condena y acusaron al Colegio de Psicólogos de abandono

Lorena Recchiuto es una de las psicólogas que fue condenada por la muerte de Thiago Quipildor, el niño de cuatro años que vivió un calvario a manos de sus padres sustitutos. Los jueces de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Antonio Omar Silisque y Luis Félix Costas confirmaron la condena y la noticia provocó que realice un violento descargo en Facebook acusando al Colegio de Psicólogos de no defenderla.

“Hola! Me llamo Lorena Recchiuto. Soy psicóloga. Y estoy siendo víctima de terrorismo judicial. También soy víctima de la indiferencia de tantos colegas que piensan que nunca les va a pasar. También soy víctima de un colegio de profesionales que no movió ni un dedo para defender a un miembro o al menos entender que pasó”, dice el escrito.







Recciuto fue la encargada de realizar los estudios psicológicos de aptitud de Víctor Senise y Patricia Sánchez, condenados a prisión perpetua y para los fiscales Pablo Paz, Ramiro Ramos Ossorio y Rodrigo González Miralpeix: “No advirtió situaciones de maltrato y la formas que usaban para ocultarlo. Solo se entrevistó con los niños dentro del hogar sustituto, donde los niños no podían hablar. No atendió la supuesta situación de autolesión y no las investigó", entre otras graves falencias.

Fue condenada por incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica en concurso real, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, cuatro de inhabilitación para ejercer la profesión y diez años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

Tras la acusación vertida en Facebook, InformateSalta se comunicó con el representante legal del Colegio de Psicólogos, Daniel Tort, quien aseguró que Recchiuto nunca pidió asistencia “Naturalmente esta situación afecta al Colegio por tener a parte de sus miembros condenados, pero la licenciada Recchiuto nunca solicitó una asistencia jurídica. De todos modos si lo hubiese hecho no habríamos podido intervenir porque se trata de un hecho ajeno a la institución. Legalmente no podemos tomar parte”.







Si bien explicó que a la mujer le queda una última instancia de apelación, esta vez hacia la Corte de Justicia, hasta el momento “no ha llegado información de la sentencia al Colegio. Cuando ese día llegue, nosotros como controladores de matrícula vamos a cumplir con lo que la justicia ordene, si se indica la suspensión se llevará adelante”, añadió.

Contó que Recchiuto tras conocerse este nuevo fallo se comunicó telefónicamente al Colegio preguntando sobre su situación para ejercer la profesión y “se le explicó que hasta el momento no ha llegado ninguna notificación desde el Poder Judicial”.

Respecto al descargo que consideró un “violento ataque”, aseguró “lo hemos leído y tenemos guardada esa información pero no podemos asegurar que efectivamente Lorena Recchiuto sea la autora de esas palabras ya que muchas veces se utilizan perfiles falsos. Sin embargo estamos investigando”.

