Volkswagen se suma a la larga lista de reclamos por las subas en planes de ahorro

Al igual que clientes de Fiat-FADUA, salteños también denuncian a esta concesionaria por los excesivos aumentos de las cuotas de un mes a otro y sin previo aviso. “Nos dijeron que las cuotas iban a ser fijas pero no cumplieron,” dijeron.

Los reclamos contra concesionarias por incrementos excesivos en las cuotas de planes de ahorro parecen no tener fin. Luego que desde InformateSalta siguiéramos de cerca una acción colectiva que presentaron clientes contra Fiat FADUA, salteños nos contaron que tienen el mismo problema pero con Volkswagen.

Uno de los tantos damnificados es Miguel, a quien la cuota de su Gol Trend, de un mes a otro, se le incrementó en $3400. “Empecé pagando $2400 y de un mes a otro de $5500 pasó a $8900. Nos sorprendió porque no nos dijeron nada,” dijo en diálogo con este medio.

En este sentido, cuando quiso reclamar, le informaron que tenía que hacerlo telefónicamente con personal de Buenos Aires. “Lo único que nos dice es que de acuerdo a los aumentos que hay en el país, aumentaban el precio del auto. Inicié el contrato hace ya dos años y eran cuotas fijas. Estuve pagando casi un año y medio hasta 2400 y los últimos meses ya se fue a 8900 y me dijeron que después iba a volver a subir,” indicó.

Por su parte, Carmen también se dio con la sorpresa del aumento cuando imprimió su resumen este mes. “Nos subieron las cuotas. Estábamos pagando 2400 y ahora estamos pagando como 4000 más el seguro se va a 5 mil. Licitamos y lo tenemos al auto, estamos pagando el plan de un Volkswagen Up,” expresó a InformateSalta.

Asimismo, detalló que cuando consultó le respondieron que el motivo era por la suba del dólar. “Nos dijeron que iban a ser cuotas fijas y directamente nos subió una barbaridad, no respetaron las cuotas del cronograma que ellos nos habían dicho. Yo me metí en el plan porque nos dijeron que no iban a subir las cuotas, así lo tengo en el papel cuando nos iban explicando que las cuotas iban a ser fijas,” aseguró.

Ambos manifestaron que realizarán la denuncia en Defensa al Consumidor en busca de intentar encontrar alguna solución favorable.