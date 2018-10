Enfermeros del hospital Ragone denuncian sobrecargas y déficit de recursos humano

Ayer se llevó a cabo una protesta en del nosocomio por la falta de personal. Denuncian que hubo más de 13 jubilaciones y las vacantes no fueron ocupadas, por lo que los enfermeros se ven sobrecargados en sus tareas, perjudicando su salud y la calidad de atención.

Los gremios de ATE y UPES encabezaron una manifestación en el hospital Ragone, denunciando malas condiciones laborales, infraestructura insuficiente y falta de personal. Piden que se cubran las vacantes por jubilación.

Luis Ramos, secretario General de UPES, manifestó que plantearon a la gerencia del hospital el déficit de recuro humano. “Las jubilaciones no se cubrieron por el convenio del pacto fiscal que hizo Urtubey conjuntamente con el Gobierno Nacional, donde prohíben hacer nuevos nombramientos, pero estas son vacantes producidas en el mismo hospital”, expresó.





Se trata de 13 enfermeros que ya se retiraron de la institución y no fueron reemplazados. “Este hospital, con el decreto 1034 del año 1996, sigue con la misma estructura de personal, ahora tenemos estas vacantes dentro del hospital, o sea que no son erogaciones. No entiendo por qué el ministro de salud y el ministro de Gobierno impiden nuevos nombramientos”, manifestó Ramos.

El secretario de UPES insistió en que “el hospital funciona con recursos humanos, no con computadoras, algunos se están sobrecargando, están perjudicando su salud. Perjudica a la comunidad que no puede tener una buena calidad de atención”.

Por su parte, el gerente del hospital Ragone, Fernando Acuña, dijo que si bien no se cubrieron todas las vacantes, recibieron un grupo de enfermeros nuevos. “En un plantel de 49 enfermeros tenemos 31 que son de planta nocturna, hay que reorganizar el horario para que esté cubierto de una mejor manera.