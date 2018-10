Le donaron una silla de ruedas pero se la entregaron incompleta

Jimena mamá de Cristian Tomás, un niño de 5 años que padece parálisis cerebral, denunció hoy el robo de una silla de ruedas que le había donado un señor desde Buenos Aires quien decidió enviársela a través de la Empresa Vía Cargo.

"Un señor de la ciudad de Lanús que es chofer de una ambulancia me donó la silla de ruedas para mi hijo. Me aviso que me envió la misma por la empresa Vía Cargo para que yo la retire aquí en la terminal de Orán. Grande fue mi sorpresa cuando me presente en la oficina de dicha empresa a retirar la encomienda y el encargado solo me entrego las ruedas diciéndome que era lo único que había llegado", relató la mamá.

Agregó además, que lo más insólito de la situación que le tocó vivir, fue la respuesta que recibió de parte del encargado de la oficina de Vía Cargo Orán, quien le dijo "que debía pedirle al quien la mandó la silla de ruedas que le mande otra".