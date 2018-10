El sueño de Denis hecho realidad: pudo sentir el mar por primera vez

Los sueños en la era de la tecnología casi siempre se cumplen y Denis, un pequeño atleta de 12 años no vidente, es una prueba viviente de ello. Él esperaba el momento de poder conocer el mar, su historia se viralizó y pudo hacerlo realidad.

El niño, oriundo de Orán, entrena atletismo en el Club Pizarro de la localidad norteña y se anotó para participar de los Juegos Evita, lamentablemente no pudo pero si viajar junto a la delegación salteña y Joaquín, un joven de 17 años, quien fue su guía.

“Fue una experiencia muy linda aunque no me pude meter al agua porque hacía mucho frío. La sensación era en los pies muy lindos aunque me hundo, me cuesta caminar. Estuvimos entrenando velocidad y salto en largo,” contó Denis a Canal 11.

Su compañero en esta aventura recordó que durante una charla cuando empezaron a pensar en competir él le comentó que el premio mayor, más allá de las medallas, era el viaje a Mar del Plata, ocasión en la que su amigo le confesó que anhelaba conocer el mar.

“Yo ya lo conocía gracias a los juegos, pero sentir la emoción esa pero no reflejada en mí, sino el, es algo maravillosa, puedo ayudarlo y ser parte de los que lo ayudan a cumplir el sueño a él,” expresó Joaquín.