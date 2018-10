Docentes y estudiantes defienden la Capilla de la UNSa: “No sé en que les puede molestar”

Mientras algunos estudiantes realizaban un “pañuelazo naranja” a metros de la Capilla ubicada en el campus de la UNSA para exigir la separación de la Iglesia del Estado y la refuncionalización del templo, otro nutrido grupo, integrado por alumnos y docentes, expresaba su rechazo a la iniciativa.

Al respecto, Viviana Sánchez, docente de la Casa de Altos Estudios, ante las cámaras de InformateSalta, consideró que la actitud de “los naranjas” atenta contra la base del estatuto de la Universidad donde se habla del respeto y de la libertad de pensamiento. “Creo que no hay argumentos, yo escuchaba gente que hablaba de que la Capilla es de la época del Proceso, pero si es por ese tema, vamos a tener que demoler toda la Universidad, no me parece que esto pueda prosperar”, sostuvo.

Asimismo criticó que los mismos estudiantes que piden por la diversidad, ahora intenten atentar contra los que profesan el culto católico. “No sé en que le puede molestar, cual puede ser el problema que ellos tengan, la Capilla responde a una situación cultural, hay muchas personas que trabajan allí en este momento”, sostuvo.

Además señaló que la Capilla tiene una vida pastoral rica, porque interviene en los ciclos litúrgicos de la ciudad, y aparte tiene grupos juveniles donde los chicos realmente son acogidos, y tienen una tarea muy linda.







A su turno, Patricia, quien es profesora de inglés, ante las cámaras de InformateSalta, explicó que decidieron hacerse presentes ante los comentarios de que venían “compañeros naranjas” a sacar la Capilla. “No sé porque tanta revancha con la iglesia católica, es como un capricho, acá el que tiene que decidir es el Rector”, sostuvo.

Con respecto a la Ideología de género, aseguró que por un lado “se la ve buena” pero por otro lado está cargada de matices, que buscan desvirtuar la naturaleza humana de varones y mujeres al querer hacer género neutros e incluir un lenguaje que no corresponde. “No pueden imponer una minoría cosas tan perversas, querer desnaturalizar, eso es grave, la biología es sabía y es real”, dijo.

Por último, se refirió a la separación Iglesia – Estado y sostuvo que están separados hace rato porque la Iglesia no tiene participación en la política. “Está gente está muy mal informada, cuando dicen separación Iglesia- Estado no se que quieren decir, es para confundir a la gente también”, finalizó.