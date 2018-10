La Cámara Alta comienza a analizar el presupuesto 2019

La Cámara de Senadores analizará desde esta semana el Presupuesto 2019, con la presencia de tres ministros, y el objetivo de conseguir dictamen en siete días y aprobar el proyecto el miércoles 14 de noviembre, informó Télam.



El oficialismo ya tiene el aval del Interbloque Argentina Federal, conformado por peronistas no kirchneristas, para darle sanción definitiva al expediente que, a primera hora del viernes pasado, fue girado desde Diputados, donde se aprobó en la madrugada del día anterior por 138 votos a favor, 103 en contra y ocho abstenciones.



Asimismo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el macrista bonaerense Esteban Bullrich pondrá a discusión una paquete de leyes económicas, entre las que figuran la adenda al Consenso Fiscal, suscripta por el Poder Ejecutivo y 19 provincias; el régimen para pequeños productores cañeros, yerbateros y tabacaleros; la modificación sobre el Índice de Precios de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y la modificación sobre exenciones y progresividad del Impuesto sobre los Bienes Personales.



Esta última iniciativa, sin embargo, fue cuestionada por el jefe del bloque justicialista, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, quien si bien apoyó la exención para los inmuebles rurales que sean propiedad de personas físicas, propuso "separar al bien familiar que se usa para vivir, en algunos casos".



Como la intención del oficialismo es apurar los tiempos, el martes, también a las 15, fue citada a Presupuesto y Hacienda la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.



El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en tanto, fue convocado para el día siguiente, pero desde las 10.



Las discusiones por el Presupuesto continuarán el martes 6 de noviembre, con la presencia del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.



A partir de allí, los senadores debatirán en la Comisión al día siguiente los pormenores del presupuesto 2019, y de las leyes económicas.



La intención del oficialismo es obtener dictamen el miércoles 7 de noviembre o, a más tardar, el jueves 8, para poder debatir los proyectos en la sesión especial prevista para el 14 de ese mes.



Si bien se descuenta que Cambiemos obtendrá más votos de los suficientes para votar el Presupuesto y la mayoría de las leyes económicas, deberá resolver el planteo hecho sobre la reforma a la Ley de Bienes Personales ya que, sin el apoyo del peronismo, probablemente vuelva modificada a Diputados.



El proyecto sube a dos millones de pesos el mínimo no imponible a los Bienes Personales a partir de 2019 y establece un esquema de progresividad, de acuerdo con el valor de los inmuebles.



En el caso en que el Senado modifique el expediente, obligará a la Cámara baja a discutir nuevamente ese proyecto con los días contados: el período ordinario de sesiones finaliza el 30 de noviembre.



Si el tiempo no alcanzara, entonces obligaría al Poder Ejecutivo a prorrogar las ordinarias o llamar a extraordinarias en diciembre.