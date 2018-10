Clínicas salteñas dejarán de proveer medicamentos a afiliados del IPS

La Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Salta (ACLISASA) expuso su imposibilidad de continuar con la provisión de medicamentos y material descartable a los afiliados del Instituto Provincial de Salud de Salta, a partir del 1 de diciembre próximo. La institución salteña indicó que se ha tratado de mediar con la obra social pero no se ha obtenido respuestas favorables para actualizar los valores correspondientes a este servicio.

El presidente de ACLISASA, Mariano Abdo expresó: “desde hace varios meses venimos manifestando a las autoridades de la Obra Social provincial la necesidad de actualizar los porcentajes de pago por los medicamentos y material descartable que las clínicas brindan a los afiliados, teniendo en cuenta la situación económica del país y el proceso inflacionario del último año”.







En este sentido, señaló que ante la falta de respuestas positivas y la imposibilidad de los sanatorios y clínicas de continuar sobrellevando el costo de esta prestación, se informó a las autoridades del IPSS que a partir del 1 de diciembre del corriente año, la provisión de medicamentos y descartables se verá suspendida.

Cabe recordar que desde el 1 de Julio del año pasado, el Gobierno provincial dispuso mediante Resolución, la entrega de los medicamentos a afiliados del IPS que se encuentren internados, otorgando un beneficio directo que evita el trámite de la compra y reposición de los elementos utilizados.







“Lamentablemente para los afiliados del IPS esta medida representará un gran retroceso, ya que deberán volver al sistema anterior, cuando entendemos que una internación es un momento muy sensible para el paciente y su familia” añadió Abdo.

Puntualizó que el desfasaje en los precios de los medicamentos desde julio del año pasado a la fecha alcanza en promedio al 90 %, mientras que el IPS solo actualizó este monto en un 15 % hasta la fecha.

Mariano Abdo, presidente de ACLISASA







Asimismo, el titular de ACLISASA aclaró que la medida no afectará el resto de las prestaciones asistenciales que realizan las clínicas y sanatorios privados. “No obstante, para que no se resienta la cadena prestacional para los afiliados del IPSS y ante la negativa por parte de sus autoridades a nuestro planteamiento, debemos tomar esta decisión. El contexto económico del país es muy adverso y nuestro sector no escapa a ello”, finalizó.

La Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Salta agrupa a ocho establecimientos sanatoriales: Sanatorio San Roque, Hospital Privado Santa Clara de Asis, Clínica Güemes, Clínica Cruz Azul, Sanatorio Modelo, Maternidad Privada, Clínica San Rafael y Clínica de Neurodiagnóstico.

Al reclamo ante el IPS se sumaron, además, Sanatorio El Carmen, Clínica de La Merced, CENESA y Hospital Privado Tres Cerritos.